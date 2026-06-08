Sedat Peker'in kızları kaza yaptı! Üç takla atan aracın altında kaldılar

Sedat Peker'in kızları Lina ile Mila, cumartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde kaza geçirdi. İki kız kardeş, sahilde kullandıkları eğlence aracının aşırı hız nedeniyle savrulması sonucu taklalar atarak devrilen aracın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Lina’nın kolunda kesikler olduğu ancak sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Mila’nın ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Kaza sonrası Sedat Peker'in hastanede kızlarıyla ilgilendiği görüntüler paylaşıldı. Kazayla ilgili açıklama yapan anne Özge Peker, şunları söyledi:

ALLAH KİMSEYİ EVLADIYLA SINAMASIN

"Cumartesi günü, hayata dair her şeyi yeniden sorguladığım bir gün oldu. Arkadaşım doğum yapacağı için çok güzel bir gün olacak derken başımıza bir kaza geldi. Doğum ziyaretinden sonra eşim gelecekti, ailecek yemeğe gideriz diye düşünüyorduk. O nedenle Abu Dhabi’ye geri dönmedik. Onu Dubai’de arkadaşımın evinde beklemek istedik. Orada sahilde, kum zeminde çocukların kullandığı bir araç vardı. Ben önce izin vermedim, çok tehlikeli olduğunu söyledim. Ama kızlarım ısrar ettiler. Önce Mila kullandı ve çok hızlıydı, onu uyardım. Ardından Lina kullandı, Mila da yanına oturdu."

"Ne yazık ki o hızla sola dönmeye çalışınca araç üç takla atıp üzerlerine düştü. Aracın altında kaldılar. Gerçekten çok ciddi bir kazaydı. Mila’m ufak tefek sıyrıklarla atlattı. Ama Lina’m ilk etapta birinin kucağında, baygın, kolu kan içinde ve yüzü mosmor olmuş şekilde getirildi. Bende sonrası yok. Sakinliğimi koruyamamışım. Allah’ımın izniyle, verilmiş sadakaları da varmış. Kurtuldular. Rabbim kimseyi evladıyla sınamasın.”