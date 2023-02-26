‘Vur’ emri bile var!

Sebahattin Ayan İstanbul

Türkiye, Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarmaya çalışırken, iktidar umudunu ‘asrın felaketine’ bağlayan zillet bileşenleri benzeri görülmemiş ucuzluklar sergiliyor. İP’li Koray Aydın, 11 kenti vuran depremler sonrası ilk günlerde yaşanan münferit yağma hadiseleri üzerinden hükümeti hedef aldı. Aydın, 17 Ağustos 1999 depreminde hiç yağma olayı yaşanmadığını öne sürerken, arşivler gerçeğin tam tersi olduğunu belgeliyor. Dönemin gazete haberleri deprem sırasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı koltuğunda oturan ve “olağanüstü hal” ilanına karşı çıkarak, bölgenin “afet bölgesi” ilan edilerek, yerinde müdahaleyi engelleyen isimler arasında yer alan Aydın’ın iddialarının aksine, yağma rezaletlerinin yaşandığı ve güvenlik güçlerine “vur emri” verildiğini tüm gerçekliğiyle ortaya koyuyor. “Bir tane bile haber yoktu” diyen Aydın’ın yalanının gözler önüne seren o döneme ait bazı yağma haberleri şöyle...

İşte o haberler

21 Ağustos 1999 Hürriyet; Yağmacıya dayak

Gazetenin 22 Ağustos 1999 tarihli sayısının 9. Sayfasında, deprem bölgesinde yağma olayına karışan hırsızlara, TCK’nın 495, 496 ve 497’inci maddeleri uyarınca 10 ile 20 yıl hapis cezası verilebileceği yazılıyor.

Gazetenin 23 Ağustos 1999 tarihli sayısında ise “Yağmacı alarmı” başlığıyla manşetine taşıdığı haberde, “Binlerce cana mezar olan en kazara giderek yağmacılık yapanlara karşı alarma geçildi. Yalova’da 2 Adapazarı’nda 5 vicdansız yakalandı” ifadelerine yer veriyor.

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Hürriyet gazetesinin 24 Ağustos 1999’daki sayısının 32. sayfasında yayınlanan “Yağmacılara suçüstü” başlıklı haberde, depremin vurduğu Gölcük’te 6 kişilik gruplar halinde dolaşan 28 yağmacının tutuklandığı ifade ediliyor.

21 Ağustos 1999 tarihli Sabah gazetesinin 2. sayfasında “Vicdansız yağmacı” başlıklı haberde, ‘İzmit’teki depremzedelere Türkiye’nin çeşitli illerinden gönderilen gıda yardımlarını yağmalayan üç kardeş yakalandı’ haberiyle aile boyu hırsızlığı bildiriyor.

Gazetenin 4 Ağustos 1999 tarihli 27. sayfasında yayınlanan “Yağmacılara Gözaltı” haberinde, bölgeye gelen hırsızların gözaltına alındığı ifade ediliyor.

25 Ağustos 1999 19. sayfa; “Cenaze vurguncuları kıskıvrak yakalandı.”

21 Ağustos 1999 tarihli Akşam gazetesinin 11. sayfasında yer alan “Deprem bölgesini yağmalamak için ekip kurdular” başlıklı haberde, Samsun’dan ve Kocaeli’nden 30 kişilik yağmacı grupların geldiği aktarılıyor.

Aynı gazetenin 22 Ağustos 1999 tarihli sayısında ise ‘Yağmacıları suçüstü yakalandı’ başlığıyla verilen haberde, “Deprem bölgelerine gönderilen temel gıda maddelerini yağmalayan üç yağmacı Gebze Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçüstü yakalandı” deniliyor.

Kol keserek bilezik çaldılar

Akşam’ın 23 Ağustos 1999 tarihli sayısında da “Yağmacıya yerinde infaz” başlıklı haberde, Adapazarı’nda enkaz altından çıkarılan bir kadın cesedinin kollarını keserek bileziklerini almaya çalışan bir deprem celladı ‘dur’ ihtarına uymayınca jandarma tarafından vurularak öldürüldü” deniliyor.

Yeni Şafak gazetesinin 23 Ağustos 1999 tarihli sayısında, “Bu kadar adilik olmaz” başlığıyla verilen haberde, depremzedelerin evini soymaya kalkışan yapmacıların tutuklandığı belirtiliyor.

22 Ağustos 1999 Radikal 9. Sayfa da yayınlanan “Şimdi de ceset soyguncuları” başlıklı haberde şöyle deniliyor: “Deprem bölgesine dünyanın dört bir yanından yardım yağarken daha önce boşaltılan fırsatçılar şimdi de cesetlerin parmaklarını, kollarını keserek altın yüzük ve bileziklerini çalıyor. Boşalan evlere de giren hırsızlar gönderilen yardım malzemeleri almaya kalkışıyor.”

24 Ağustos 1999 tarihli sayısının 6. Sayfasındaki habere göre “Hırsızlara suçüstü” başlıklı haberde, Gölcük’te depremden zarar gördüğü için boşalttığını evleri soyanlar suçüstü yakalandı.

25 Ağustos 1999 6. Sayfa’da “Yağmacı ve hırsıza tutuklama” başlık haberde, “Bolunun Düzce ilçesinde bir esnaf fahiş ve karaborsa mal sattığı gerekçesiyle gözaltına alınırken bir kişi hırsızlıktan tutuklandı” deniliyor.

Ölü soyguncuları ve vur emri

Milliyet gazetesinin 21 Ağustos 1999 sayısında 12. sayfa yayınlanan haberde “Yardım soyguncuları” haberinde, “Deprem bölgesine dünyanın dört bir yanından yardım yağarken, fırsat düşkünü başı kişiler açlığa mahkûm insanların ekmeğini çalarken yakalandı” bilgileri yer alıyor.

Aynı gazetenin 22 Ağustos 1999 tarihli sayısında ise “Vur emri” - “Ölü soyguncuları” başlıklı haberlerde ise, şunları ifade ediliyor: “Güvenlik güçleri halkın özellikle Adapazarı ve Düzce kent merkezinde enkazlardan uzaklaştırılarak güvenli bölgeler yerleştirilmesi üzerine harekete geçen yağmacılara karşı önlem aldı. Deprem felaketinden en çok etkilenen bölgelerin başına gelen Adapazarı’nda son iki gündür şikayetlerin artması üzerine polis ve askerlere yağmacılara üç kez uyarı yapmaları aksi halde bu gruplara karşı silah kullanma talimatı verildi.”

Yine Milliyet, 23 Ağustos 1999 Pazartesi günkü sayısında yağmacılık olaylarını “Facianın çirkin yüzü” şeklinde haberleştirmişti.