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Kadın - Aile Vücuttaki tüm yağı ve parazitleri 2 malzeme ile temizleyin, söküp atıyor, son veriyor! Sırrı ortaya çıktı
Kadın - Aile

Vücuttaki tüm yağı ve parazitleri 2 malzeme ile temizleyin, söküp atıyor, son veriyor! Sırrı ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-12-22 21:30:00 - 2023-12-22 21:49:11
Vücuttaki tüm yağı ve parazitleri 2 malzeme ile temizleyin, söküp atıyor, son veriyor! Sırrı ortaya çıktı

Sizlerle vücudunuzda biriken tüm yağlardan kurtulabileceğiniz iki malzeme ile hazırlanan bir tarif paylaşacağız. Egzersiz yapmak için vaktiniz yoksa; kısa bir süre içerisinde etkisini gösteren bu tarif tam sizlik! Yalnız yağları da değil vücutta biriken paratizleri de bu sayede atacaksınız.

Gerekli olan malzemeler

  • 1 kg limon
  • 400 g kereviz

Hazırlanması

Öncelikle 2 L su ile 400 g kereviz ve limon kabuklarını karıştırın. Bu karışımı 20 dakika boyunca kaynatın. Daha sonra ocağın altını kapatın ve güzelce karıştırın. Daha sonra karışımı süzün. Hazırladığınız karışımı her öğünden önce için. Dilerseniz daha fazla sulandırmak için su ekleyebilirsiniz. Karışımı buzdolabında saklayın ve düzenli kullanmayı ihmal etmeyin!

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