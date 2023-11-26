Vücuttaki tüm yağı ve parazitleri 2 malzeme ile temizleyin: Güne başlar başlamaz tüketince cayır cayır yağ yakıyor
Sizlerle vücudunuzda biriken tüm yağlardan kurtulabileceğiniz iki malzeme ile hazırlanan bir tarif paylaşacağız.
Egzersiz yapmak için vaktiniz yoksa; kısa bir süre içerisinde etkisini gösteren bu tarif tam sizlik! Yalnız yağları da değil vücutta biriken paratizleri de bu sayede atacaksınız. Kilo vermek birçok insanın korkulu rüyasından biri. İşte o karışım...
Gerekli olan malzemeler
-1 kg limon
-400 g kereviz
Hazırlanması
Öncelikle 2 L su ile 400 g kereviz ve limon kabuklarını karıştırın. Bu karışımı 20 dakika boyunca kaynatın. Daha sonra ocağın altını kapatın ve güzelce karıştırın. Daha sonra karışımı süzün. Hazırladığınız karışımı her öğünden önce için. Dilerseniz daha fazla sulandırmak için su ekleyebilirsiniz. Karışımı buzdolabında saklayın ve düzenli kullanmayı ihmal etmeyin!
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