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Kadın - Aile Vücuttaki tüm yağı ve parazitleri 2 malzeme ile temizleyin
Kadın - Aile

Vücuttaki tüm yağı ve parazitleri 2 malzeme ile temizleyin

Yağları da değil vücutta biriken paratizleri de bu sayede atacaksınız.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 20:19:00 - 2021-12-20 20:50:17
Vücuttaki tüm yağı ve parazitleri 2 malzeme ile temizleyin

Egzersiz yapmak için vaktiniz yoksa; kısa bir süre içerisinde etkisini gösteren bu tarif tam sizlik! Yağ tüketimi sanıldığının aksine vücuttaki yağ oranını yükseltici değil, azaltıcı bir eylemdir. Yağları da değil vücutta biriken paratizleri de bu sayede atacaksınız.

Gerekli olan malzemeler

  •  1 kg limon
  • 400 g kereviz

Öncelikle 2 L su ile 400 g kereviz ve limon kabuklarını karıştırın. Bu karışımı 20 dakika boyunca kaynatın. Daha sonra ocağın altını kapatın ve güzelce karıştırın. Daha sonra karışımı süzün. Hazırladığınız karışımı her öğünden önce için. Dilerseniz daha fazla sulandırmak için su ekleyebilirsiniz. Karışımı buzdolabında saklayın ve düzenli kullanmayı ihmal etmeyin.

 

 

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