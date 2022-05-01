Vücuttaki kireç nasıl temizlenir? Kireçlenmeye (Romatoid artrit) ne iyi gelir, neden olur?

Vücuttaki kireçlenme tedavi edilmediği sürece daha fazla ilerlediğini fark edersiniz. 50 yaşında üzerine sıklıkla görülen bir eklem hastalığıdır. En çok eklemlerde, bilek, kol, eller, diz ve omurgalarda rastlanır.

Vücudunuzda kanda biriken kalsiyumun dolaşımı sonucunda kireçlenme ortaya çıkar. Genetik sebeplerin yanı sıra aşırı kilo ve birtakım enfeksiyonlar da kireçlenmeye neden olabildiği gibi vücudun hemen hemen her bölgesi bu sağlık sorununu yaşayabilir. Peki, vücudumuzda biriken kireci nasıl atarız?

Vücutta kireç olduğu nasıl bilinir?

Diş taşları

Eklem ağrıları

Vücudun esnekliğini kaybetmesi

Astım

Bel ve boyun fıtığı

Tırnaklarda beyazlık ve çabuk kırılgan olması

Kireç temizliği nasıl yapılır?

-Aşırı ve ani hareketlerden kaçının.

-Düzenli ve yavaş egzersizler yapın.

-Ağrıyan bölgeyi korse ile destekleyin.

-Özellikle kilo verin ve vücudunuzu biraz hafifletin.

-Sarı kantaron yağı ile ağrıyan bölgelere masaj yapın.

Kireçlenmeye (Romatoid artrit) ne iyi gelir?

İlk önce kireçlemeden kurtulmak için karaciğer temizliği yapılmalıdır. Karaciğer temizliği yapıldıktan sonra mide ve bağırsakları boşaltın.

Zencefil

Sağlığımız düzenden çıktığında kullanılan joker eleman "zencefil". Pek çok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Kireçlenme tedavisinde de günde bir bardak suya karıştırarak şekersiz bir şekilde tüketirseniz kireçlenmeye ve dolayısıyla olan şişkinliklere iyi geldiği biliniyor.

Okaliptüs

Okaliptüs bitkisinin özünden ve yaprağından elde edilen yağın kullanımı kireçlenen yerlerinize oldukça fayda sağlayacaktır. Kireçlenme sebebiyle vücudunuzda şişkinliğe yol açan yerlere bu bitkinin yağıyla masaj yapabilirsiniz. Bu sayede kireçlenmenin verdiği şişkinliğinin kısa bir süre içinde indiğini göreceksiniz.

Aloe vera

Aloe vera pek çok sağlık probleminde ve cilt bakımında oldukça tercih edilen bir bitki. Mucizevi bir bitki olduğunu söylesek açıkçası pek de yalan olmaz. Aloe vera yağıyla vücudunuzda kireçlenen noktalara yapacağınız masaj, kireçlenme dolayısıyla yaşadığınız eklem ağrılarına fayda sağlayacak ve ağrıları geçirecektir. Eklem ağrılarından şikayetçi birçok hasta aloe vera yağı kullanarak bu ağrıların geçtiğini ifade etmişler.

Yeşil çay

Yeşil çay, vücudumuzda sağlık sistemini etkileyen pek çok konuda denge sağlayan bir bitki. Yeşil çay, kireçten kurtulmak için hem bundan kaynaklı eklem ağrılarına hem de şişkinliğe iyi geliyor. Kullanan herkeste tamamen bir iyileşme görülmese de vücuttan kireç atımı için oldukça sık tercih edilen yöntemlerden.

Mide ve bağırsaklarda boşaltıldıktan sonra 1. gün 3 limonun suyu, 2. gün 5 limonun suyu, 3. gün 7 limonun suyunu, 4 gün 9 limonun suyunu diğer ki günlerde ise 10 limonun suyunu suyla birlikte karıştırın. Bu limonlu suyu ikindiye kadar bitirin. 2 hafta boyunca da devam edin. 2 limonun suyu 1 su bardağı su ile karıştırılmalıdır. Her iki saatte 1 bardak içilmelidir. Günde 5-10 bardak arası olmalıdır. Limon suyunu içemeyenler greyfurt suyunu da deneyebilirler.

İkindiye kadar su bitirilmelidir. İkindiden sonra kavun, karpuz, vişne, kiraz, erik, elma, üzüm, incir hangisi varsa onlardan tercih edilip yenmelidir.

2 hafta boyunca yukarıda maddeler yapıldıktan sonra yine 3 gün boyunca sabahları 100 gr limon suyu, 400 gr greyfurt suyu, 200 gr portakal suyu, 1 buçuk litre suyu ile karıştırıp için. Bu karışımdan akşama kadar istediğiniz kadar için.

3 gün bu karışımda yapıldıktan sonra vücuttaki kireçlerin idrarla ve dışkıyla döküldüğü görürsünüz. İshal olma durumu vardır. Bu tedavinin yanıt verdiğini gösterir. Ayrıca sadece kireçler değil aynı zamanda zehirli maddelerde gider.