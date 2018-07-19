Vücutta taş üreten organlar hangileridir?

GÖZ TAŞI

İlerleyen yaşlarda ortaya çıkan bu hastalık genellikle kalsiyum ve lökosit maddelerinin birleşmesi ile oluşur. Taş özellikle göz yaşı borusu ve gözün iç kısmında meydana gelir. Göz kapağında şişlik, göz kuruluğu, kaşıntı ve kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösterir.

Erken teşhis edilmediğinde korneanın ciddi hasarlar almasına neden olabilir. Doktor, göz muayenesi sırasında özel bir ışık yardımıyla fark eder. Cerrahi operasyon gerektirmeden özel bir aparatla taşlar çıkartılır. Ayrıca göz içi taşlarının nüksetme oranı böbrek taşının nüksetme oranından daha fazladır.

TÜKÜRÜK BEZİ TAŞI

Dilin alt kısmında ağız içi nemliliğini sağlayan tükürük bezleri; yetersiz beslenmeden, dehidrasyondan ve ağız içinde kalan yemek atıkları nedeniyle ortaya çıkar. Çene altında yumrularla kendini belli eden bu hastalıkta endoskopik yöntemle tükürük kanallarını tıkayan taşlar çıkartılır.

MİDE TAŞI

Gıda kalıntılarının sertleşmesi sonucu ortaya çıkan bu taşlar, uzun bir süre fark edilmez. Şiddetli mide ağrıları ve uzun süreli kabızlık gibi belirtilerle ortaya çıkar. Bu taşlar da endoskopik yöntemle çıkartılır.

SAFRA KESESİ VE PANKREAS TAŞI

Safra kesesi taşı belirti vermez. Çoğu zaman hastalar başka hastalıkların şikayeti ile başvurdukları uzman doktor tarafından fark edilir. Aşırı gaza neden olan bu taş karın şişkinliği şikayetleri ile kendini gösterebilir.

Bu taşlar cerrahi müdahale ile anesteziye gerek duyulmadan alınır. Bu taşların nüksetme oranları yüksektir. Ayrıca safra kesesi taşları erken fark edilmediğinde pankreas kanalına geçerek bu organa zarar verir. Pankreas organındaki taşlar iltihaplanmaya bağlı karın ağrılarına neden olur.

BÖBREK TAŞI

Böbrek taşı, idrarda bulunan bazı maddelerin birleşmesi sonucu ortaya çıkar. Ancak taş oluşumunu şiddetlendiren en temel neden gün içerisinde yeterli miktarda su tüketilmemesinden kaynaklanıyor.

Bu rahatsızlık genellikle bel ağrısı şikayeti ile uzmana başvurulduğunda yapılan tetkikler sonucu ortaya çıkar. En belirgin belirtileri ise; koyu renkte idrar, idrar sırasında ağrı çekmektir.

Taşların küçüklüğüne göre uzman doktor ilaç ya da bitkisel tedavi yöntemi önerir. Ancak taşlar ciddi sağlık sorunlarına neden olacak kadar iriyse cerrahi müdahale ile böbrekten alınır.

Yasemin.com'dan alınmıştır.