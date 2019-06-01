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Vücutta oluşan ödeme dikkat

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım,vücutta su tutulmasının (ödem) olası bir tıbbi sorunun belirtisi olabileceğini söyledi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:18
Vücutta oluşan ödeme dikkat

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım,vücutta su tutulmasının (ödem) olası bir tıbbi sorunun belirtisi olabileceğini söyledi. Yıldırım, “Sıvı vücudun doku ve yapılar arasındaki boşluklarında veya dolaşım sisteminde biriktiğinde, uzuvların (eller, ayaklar), yüzün, karın bölgesinin şişmesine, yüksek kan basıncı ve kas ağrılarına neden olabilir. Yüksek sodyum ve şeker tüketimi, hormonal değişiklikler, tıbbi koşullar ödem riskini arttırabilir. Ödem geçici veya kalıcı olabilir. Arada bir görülen bir ödem ise doğal diüretikler yardımcı olabilir” dedi.


Eğer çok uzun süre oturur vaziyette veya ayakta durursanız yer çekiminden ötürü vücudunuzun belirli yerlerinde (ayaklar, bacaklar) sıvı birikmesi olacağını anlatan Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, “Vücudumuz sıcak havalarda daha fazla su tutma eğilimindedir. Artirit, böbrek hastalığı, kalp hastalığı, akciğer hastalığı da ödeme neden olan hastalıklardır. Ödem hem diyet ve yaşam tarzı değişikliğiyle tedavi edilebilir hem de diüretikleri (idrar çıkışını arttıran maddeler) içeren reçete ile yazılmış ilaçlar ile giderilebilir” diye konuştu.


Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, ödem konusunda neler yapılabileceğini şöyle açıkladı; “Günde en az 8-10 bardak kadar su içerek vücudun hidrate olmasını sağlayın bu sayede idrara çıkış artacaktır. Tuz alımını kısıtlayın . Fast food , konserve gıdalar ve dondurulmuş gıdaların tüketimini sınırlandırın. Beyaz ekmek, makarna ve şeker gibi işlenmiş besinlerden uzak durun. Alkol ve sigara kullanmayın. Zeytinyağ gibi sağlıklı pişirme yağları kullanın. Kurabiye, kekler, krakerler gibi unlu mamüller, patates kızartması, soğan halkası, işlenmiş ürünler vb. trans yağ içeren besinlerden tercih etmeyin. Haftanın 5 günü sağlığınız elveriyor ise hafif egzersizler yapın. B grubu vitaminler ve demirden zengin besinler yiyin. Alerjiniz yoksa tam tahıllar, koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, lahana) ve deniz sebzeleri gibi besinler tercih edin. Eğer bazı diüretikler alıyorsanız doktorunuz potasyum gibi farklı besin öğelerinden almanızı isteyebilir. Potasyum çoğu sebzede mevcuttur.


Doğal diüretik besinlerden faydalanın . Su içeriği yüksek olan besinlerin tüketimini arttırın. Ananas , kızılcık , armut ve karpuz hem yüksek su içerikleri ile diüretik etkiye sahiptirler hem de yüksek lif ile sindirim sürecini hızlandırırlar . Aynı zamanda taze meyveler içerdikleri vitamin , mineral ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sisteminin işleyişine yardımcı olurlar . Kızılcık idrar yolu enfeksiyonlarını önleme özelliğine de sahiptir .


Kereviz , kuşkonmaz , salatalık ve enginar yüksek su içeriğine sahiptir . Özellikle enginar , salatalık , soğan ve sarımsak kükürt ve silisyumdan zengindirler . Bu maddeler böbrek taşlarının önlenmesine fayda sağlar ve sindirime yardımcı olurlar.


Daha az kırmızı et daha fazla yağsız et tercih edin, protein alımı için soğuk su balıkları, tofu (soya, alerjiniz yoksa) veya baklagilleri tercih edin.


Yaban mersini, kiraz, domates, kabak, dolmalık biber gibi antioksidan zengini besinler yiyin.


Maydonoz ve rezene hem güçlü birer diüretik hem de potasyumdan zengindirler . Böbrekleri uyarıp su çıkışını arttırırken kaybolan elektrolitleride yerine koyarlar .


Yulaf doğal bir diüretik olan silisyumu içerir . Kolesterolle savaşmada etkilidir . Bunun yanısıra kabızlık riskini azaltarak sağlıklı bir sindirim sistemine katkıda bulunur .


Kahve , çay ve diğer kafeinli içecekler de diüretiktir . Ancak bunların fazla tüketimi sinir sistemini uyarır , başlangıçta enerji verebilirler ancak daha sonra uyku hali , yorgunluk , baş ağrısı , anksiyete ve kalp çarpıntısına neden olurlar. Ödem sık karşılaştığınız bir problem ise altında yatan ciddi bir sağlık sorunu olabilir mutlaka doktorunuza danışınız.”


Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, son olarak ödem atıcı şu tarifi verdi; “2 su bardağı maydanoz, 2 sb salatalık, 3 yemek kaşığı limon suyu, 1 adet elma, 1 adet kereviz sapı,çay kaşığı zencefil, 2 su bardağı maden suyu, Tüm malzemeleri blendirden iyice karışıncaya kadar geçirin. 1-2 bardak kadar gün içinde için.”

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:18
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