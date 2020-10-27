  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Vücutta neden uzun beyaz tüy çıkar?
Sağlık

Vücutta neden uzun beyaz tüy çıkar?

Uzun beyaz tüy tehlikeli mi? | Yaşamınız boyunca hayatınızda bir kez bile olsa vücudunuzda uzun beyaz bir tüyle karşılaşmış olabilirsiniz. Bir gecede uzadığını düşündüğünüz bu tüyün sebebini merak edersiniz. Peki, ama vücutta neden beyaz uzun tüy çıkar? | Yüzde uzayan beyaz tüy | Uzun beyaz tüy neden çıkar? | Bir gecede uzun beyaz tüy uzar mı?

Yeniakit Publisher
2020-10-27 10:12:00 -
Vücutta neden uzun beyaz tüy çıkar?

Pek çok kişi vücudunda diğerlerinden bir hayli uzun, beyaz ya da saydam bir tüyle karşılaşıyor. Bu tüyler bir anda panik yaşanmasına yol açıyor. Pek çok kişi ‘Bir gecede tüy uzar mı?’, ‘Uzun beyaz tüy bir gecede çıkar mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bu tüyden kurtulmak mümkün mü? Saydam uzun tüyün çıkma sebebi nedir? | Beyaz uzun tüy tehlikeli bir hastalık belirtisi mi?

Vücutta neden uzun beyaz tüy çıkar?

Yüzde, kolda, bacaklarda ya da karın bölgesinde günün birinde uzun beyaz ya da saydam bir tüye denk geldiğinizde şaşırmayın. Bir gecede vücudunuzda uzadığını düşündüğünüz bu tüyün ne anlama geldiğini merak etmeniz ise son derece doğal. Peki, neden bu tüyler çıkıyor?

Uzun beyaz tüyler bir günde uzamıyor. Bu konuda içiniz rahat olsun. İnce ve saydama yakın bir renk oldukları için bu tüyleri uzarken fark etmemeniz son derece normal. Kimi bu tüyü keserek kimi ise cımbızla çekerek koparıyor.

Dermatologlar bir anda uzadığını düşündüğünüz beyaz tüylerin ortaya çıkma sebebi olarak hormanel ve genetik faktörleri gösteriyor. Vücudunuzda yaşanan hormanel dalgalanmalar sebebiyle çıkan bu tüylerden korkmanıza, paniğe kapılmanıza gerek yok. Bu tüylerden cımbızla kurtulmanız mümkün.

Saçkıran evde nasıl tedavi edilir?
Saçkıran evde nasıl tedavi edilir?

Sağlık

Saçkıran evde nasıl tedavi edilir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Babacan'dan Macron'u mest edecek sözler
Gündem

Babacan'dan Macron'u mest edecek sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına yönelik yaptığı boykot çağrısı sonrası konuşan Ali Babacan, Müslümanları provoke ede..
Bin yıldır böylesi olmadı! Yahudiler akın akın gidiyor
Dünya

Bin yıldır böylesi olmadı! Yahudiler akın akın gidiyor

Dünya genelindeki Yahudi nüfusu yaklaşık 15 milyon civarında. 1880’lerde Yahudilerin yüzde 90’ının yaşadığı Avrupa’da günümüzde sadece 1,3 m..
27.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

27.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay