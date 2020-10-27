Pek çok kişi vücudunda diğerlerinden bir hayli uzun, beyaz ya da saydam bir tüyle karşılaşıyor. Bu tüyler bir anda panik yaşanmasına yol açıyor. Pek çok kişi ‘Bir gecede tüy uzar mı?’, ‘Uzun beyaz tüy bir gecede çıkar mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bu tüyden kurtulmak mümkün mü? Saydam uzun tüyün çıkma sebebi nedir? | Beyaz uzun tüy tehlikeli bir hastalık belirtisi mi?

Vücutta neden uzun beyaz tüy çıkar?

Yüzde, kolda, bacaklarda ya da karın bölgesinde günün birinde uzun beyaz ya da saydam bir tüye denk geldiğinizde şaşırmayın. Bir gecede vücudunuzda uzadığını düşündüğünüz bu tüyün ne anlama geldiğini merak etmeniz ise son derece doğal. Peki, neden bu tüyler çıkıyor?

Uzun beyaz tüyler bir günde uzamıyor. Bu konuda içiniz rahat olsun. İnce ve saydama yakın bir renk oldukları için bu tüyleri uzarken fark etmemeniz son derece normal. Kimi bu tüyü keserek kimi ise cımbızla çekerek koparıyor.

Dermatologlar bir anda uzadığını düşündüğünüz beyaz tüylerin ortaya çıkma sebebi olarak hormanel ve genetik faktörleri gösteriyor. Vücudunuzda yaşanan hormanel dalgalanmalar sebebiyle çıkan bu tüylerden korkmanıza, paniğe kapılmanıza gerek yok. Bu tüylerden cımbızla kurtulmanız mümkün.