Vücutta alerji neden olur? Vücutta alerji belirtileri neler?

Alerji, vücudun bağışıklık sisteminin çevrede bulunan, alerjen ya da alerjik madde olarak bilinen ve zararsız olarak görülen maddelerle mücadele etmesiyle ortaya çıkar.

Bu masum maddeler, bağışıklık sisteminin hedefi haline dönüşür ve bu da alerjik reaksiyonların ortaya çıkmasına neden olur.

Alerjik reaksiyonun semptomları arasında ciltte kızarıklık, kaşıntı, kabarma, kusma, ishal, nefes almakta zorlanma ve anaflaktik şok yer alıyor. Hassasiyetler değişkenlik gösterebileceği gibi, birkaç gün veya birkaç yıl sürüyor.

Alerjinin belirtileri nelerdir?

Alerjik bir reaksiyon iltihap, kaşıntı ve tahrişe neden olur. Belirtiler ve semptomlar alerjen tipine bağlıdır. Alerjik reaksiyonlar sıklıkla bağırsakta, deride, sinüslerde, hava yollarında, gözlerde ve burun pasajlarında görülür.

Bunun dışında farklı alerjenlerin soğuk algınlığı gibi belirtileride oluşabilir. İşte bazı alerjen sebepler...

Sedef, egzama

Ot ve ağaç polenleri

Mantar veya küf sporları

Anemi hastalığı

Tiroit bezi sorunları

Karaciğer hastalıkları

Kullanılan ilaçlar

Ciltte gelişen enfeksiyonlar

Çeşitli gıdalar

Yapay reçineler, lastik, nikel gibi ürünler

Tahtakurusu ısırığı

Cilt kuruluğu

Böbrek hastalıkları

Gebelik

Çölyak hastalığı

Huzursuz bacak sendromu

Kurdeşen

Doğal elma sirkesi mutfaktaki en yararlı ürünlerinden biridir. Doğal bir alerji ilacıdır çünkü mukoza üretiminin azalmasına yardımcı olur ve lenfatik sisteminizin temizlenmesini sağlar. Etkisinden faydalanmak adına bir bardak suya bir tatlı kaşığı elma sirkesi karıştırıp içmeniz yeterlidir. Dilerseniz vücudunuza sürerek mikropların giderilmesi, iltihabın giderilmesi ve kaşıntının durdurulması için kullanabilirsiniz.