Vücutta alerji neden olur? Vücutta alerji belirtileri neler?
Hızlı ve paketli ürünlerin tüketimiyle birlikte, bağışıklık sistemlerindeki zayıflama, herkesi etkiliyor. Dünya genelinde her 100 kişiden 7'si alerjik reaksiyonlarla savaşıyor. Peki ama alerji neden olur? Alerjinin belirtileri ve tedavisi nasıl yapılır? Alerjiden korunmak için ne yapmalıyız?29 Ağustos 2019 Perşembe 20:42
Alerji, vücudun bağışıklık sisteminin çevrede bulunan, alerjen ya da alerjik madde olarak bilinen ve zararsız olarak görülen maddelerle mücadele etmesiyle ortaya çıkar.
Bu masum maddeler, bağışıklık sisteminin hedefi haline dönüşür ve bu da alerjik reaksiyonların ortaya çıkmasına neden olur.
Alerjik reaksiyonun semptomları arasında ciltte kızarıklık, kaşıntı, kabarma, kusma, ishal, nefes almakta zorlanma ve anaflaktik şok yer alıyor. Hassasiyetler değişkenlik gösterebileceği gibi, birkaç gün veya birkaç yıl sürüyor.
Alerjinin belirtileri nelerdir?
Alerjik bir reaksiyon iltihap, kaşıntı ve tahrişe neden olur. Belirtiler ve semptomlar alerjen tipine bağlıdır. Alerjik reaksiyonlar sıklıkla bağırsakta, deride, sinüslerde, hava yollarında, gözlerde ve burun pasajlarında görülür.
Bunun dışında farklı alerjenlerin soğuk algınlığı gibi belirtileride oluşabilir. İşte bazı alerjen sebepler...
- Sedef, egzama
- Ot ve ağaç polenleri
- Mantar veya küf sporları
- Anemi hastalığı
- Tiroit bezi sorunları
- Karaciğer hastalıkları
- Kullanılan ilaçlar
- Ciltte gelişen enfeksiyonlar
- Çeşitli gıdalar
- Yapay reçineler, lastik, nikel gibi ürünler
- Tahtakurusu ısırığı
- Cilt kuruluğu
- Böbrek hastalıkları
- Gebelik
- Çölyak hastalığı
- Huzursuz bacak sendromu
- Kurdeşen
Doğal elma sirkesi mutfaktaki en yararlı ürünlerinden biridir. Doğal bir alerji ilacıdır çünkü mukoza üretiminin azalmasına yardımcı olur ve lenfatik sisteminizin temizlenmesini sağlar. Etkisinden faydalanmak adına bir bardak suya bir tatlı kaşığı elma sirkesi karıştırıp içmeniz yeterlidir. Dilerseniz vücudunuza sürerek mikropların giderilmesi, iltihabın giderilmesi ve kaşıntının durdurulması için kullanabilirsiniz.
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