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Sosyal Medya Vücutçu Yalvaç’ın AK Parti İstanbul klibi olay oldu!
Sosyal Medya

Vücutçu Yalvaç’ın AK Parti İstanbul klibi olay oldu!

Yeniakit Publisher
2024-02-21 10:40:00 -
Vücutçu Yalvaç’ın AK Parti İstanbul klibi olay oldu!

İnternetin en çok izlenen dizileri arasında gösterilen Gibi dizisinin oyuncusu Vücutçu Yalvaç’ın AK Parti İstanbul videosundaki rolü çok beğenildi. CHP'nin başarısız belediye yönetimini eleştiren klip izleyenlerden tam not aldı.

4 yıldır CHP’li Ekrem İmamoğlu Başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni anlamlı bir şekilde eleştiren AK Parti İstanbul klibi sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Bir kafede arkadaşı ile yaptığı konuşmada sporu bırakmadığını sadece salonu bıraktığını söyleyen vücutçu Yalvaç’ın İstanbul görüntüleri kahkahaya neden oldu.

Klipte evinden işine gitmeye çalışan vücutçu Yalvaç’ın yol boyunca yaşadığı zorlukları spor yapma edasıyla anlatması sosyal medyada viral oldu.

İstanbul’un altyapı sorunlarına, İETT arızalarına, sefer sayılarının az olması ve çok sık arıza yapması nedeniyle kalabalıklaşan metrolarına, yollardaki çukurlarına kadar olan her şeyi gündeme getiren AK Parti İstanbul klibi izleyenlerden tam not aldı.

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