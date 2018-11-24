Vücut neden ödem tutuyor?



Ellerde, ayaklarda ve göz kapaklarında şişmeler ödem belirtileri olarak gösterilebilir. Kişiler yüzük takamamaya ve ayakkabı giyememeye başlarlar.

Deri altı dokusunda sıvı birikimi sonucu vücutta şişen ve gerginleşen bölge üzerine parmakla bastırıldığında çukurlaşır, parmağınızı kaldırdığınızda sıvı tekrar çukuru doldurur.

Sebebi bilinmeyen ödem, idiopatik ödem olarak adlandırılmaktadır. Yüksek karbonhidrat tüketimi veya az ya da çok tuz tüketimi sonucu oluşabilir. Psikolojik etkenler ve yetersiz miktarda protein alımı da sebep olarak gösterilebilir.

Regl öncesi oluşan ödem, kadınların bu dönemde yaşadıkları ruhsal ve fiziksel değişikliklerden kaynaklanır. Regl olmadan bir hafta önce görülen belirtiler, vücutta yoğun hormonal değişiklik olması ve sıvı toplanması şeklinde oluşur ve ödem meydana gelir.

Hamilelik esnasında sıvı ihtiyacı, bebeğin gelişimi, kadınlardaki kan basıncının artması ve dolaşım sisteminin normalden fazla çalışması ödeme yol açabilir. Damarlardaki sıvı miktarının artması ve damar gelişmesi de tetikleyici etkenlerdir. Özellikle son aylarda şişkinlik daha fazla görülür ve altıncı aydan itibaren eller ve ayaklarda sıklıkla belirginleşir.

Düzenli egzersiz ve yürüyüş yaparak, günde iki litre ılık su içerek, aşırı tuzlu yiyeceklerden uzak durarak ödem riskini kontrol altında tutabilmek mümkündür.

Günde yeterli miktarda karbonhidrat ve protein alınması gereklidir. Diyetlerin ise uzman kontrolü altında yapılması önemlidir.

El ve ayaklarda meydana gelen şişlik halindeki ödem için, son derece kolay ve faydalı, bitkisel bir çay tarifi var. Günde 3-4 defa aç karnına içeceksiniz:

GEREKLİ MALZEMELER:

tutam kırkkilitotu (Diğer adı atkuyruğudur)

tutam biberiye,

tutam ardıç tohumu,

tutam yavşanotu (Diğer adı mayasıl otudur)

tutam mürver çiçeği,

HAZIRLANIŞI: Tüm malzemelerin eşit oranda olması şarttır. Bir cam kupanın içerisine, tüm bitkileri koyun. Soğuk su ile üzerinin tozunu alın ve süzün. Bardak kaynar suyun içerisine bitkileri atın ve kaynadıktan sonra, 1 dakika kadar daha kaynaması için bekleyin. 10 dakika demlendirdikten sonra süzün.