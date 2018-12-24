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Vücut için çok faydalı 5 yeşillik

Vücudumuzun lif, demir ve birçok vitamin yönünden faydası olan yeşil sebzeler, bağışıklık sistemimiz açısından büyük önem taşıyor. Özellikle kemikleri ve beyni güçlendiren yeşillikler; kanser, kalp krizi ve obezite gibi hastalıkları önler. İşte vücut için çok yararlı 5 yeşillik...

24 Aralık 2018 Pazartesi 23:48
Vücut için çok faydalı 5 yeşillik

ROKA 

Roka; havuç, domates ve tatlı patates gibi sebzelerden daha fazla besine sahip bir yeşilliktir. Özellikle turpgiller yeşil sebzeler ailesine ait olan roka, sülforafan bileşiği içerir. Bu bileşik kanserin büyümesini durdurduğu bilinmektedir. Bunun dışında bu sebze, göz retinasına ve körlüğe neden olan maküler dejeneresyona karşı koruma sağlar. 

PAZI

Günlük K vitamini ihtiyacımızın yüzde 60'ını sağlayan pazı, vücudumuz için çok değerli bir sebzedir. Özellikle K vitamini çoğu insan tarafından bilinmese de büyük önem taşımaktadır. Bunun dışında pazı,  kalsiyumun damarlarda birikmesini önlemeye yardımcı olur ve kalp hastalıklarına karşı büyük bir koruma sağlar.

KALE

Bu sebze, kıvırcığı andırsa da kıvırcık yapraklı sebzeler arasında pazıyla eş değerdir. Yüzde 20 A vitamini, yüzde 68 K vitamini ve yüzde 26 manganez sunmaktadır.

ISPANAK 

Çoğumuzun artık ıspanağın vücudumuz için hangi yönde yararları olduğunu biliyoruz. Fakat ıspanak 3 özel karotenoid, zeaksantin ve lutein açısından zengindir. Özellikle antioksidan açısından en zengin besin kaynaklarından biridir.

BOK CHOY

Çin lahanası olarak bilinene bok choy, çorba ve kızartmalarda kullanılır. Gevrek beyaz sapları ve narin yeşil yapraklara sahiptir. Aynı zamanda turpgillerden bir sebze olan Bok Choy, brokoli ve brüksel lahanası gibi kanser riskini azaltan doğal bileşenlere sahiptir. 

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 23:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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