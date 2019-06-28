Vücudunuzun Magnezyum İçin Size Yalvardığını Gösteren 8 Belirti

Sıhhatli bir erişkin günde en az 300-450 mg magnezyuma lüzum dinler, ancak günümüzde bir erişkin günde yalnızca 250 mg tüketiyor.

Magnezyum özellikle enerji yapımı, adale ve asap işlevleri, bacak gücü ve bizi eforlu ve sıhhatli yakalayan öteki bir hayli etken için önemlidir.

Öyleyse şimdi bu bulgulara göz atarak yeterli magnezyum alıp almadığınızı bilin.

1. Adale krampları

Adale krampları, özellikle geceleri onlarla uyanıyorsanız, çok acı verici olabiliyor.

Ulusal Tıp Kütüphanesi çalışmalarında, magnezyum desteklerinin, adale kramplarını ehemmiyetli miktarda eksilttiğini keşfetti. Özellikle kramp yaşayan hamile kadınlarda.

2. Yüksek tansiyon

Yüksek tansiyon, kalbinizin çok çalıştığının bir işaretidir.

Amerikan Kalp Derneğinin yaptığı bir çalışmaya göre, magnezyum desteği alanlar, almayanlara oranla çok daha düşük kan tazyikine sahip olduğu anlaşıldı.

Magnezyum almak yüksek tansiyon için ucuz ve basit bir çözüm olduğunu biliniyor.

3. Kabızlık

Magnezyum dayanakları özellikle kabızlık sürükleyenlere dayanakçı olabilir.

Magnezyum ince bağırsaklara daha fazla akışkan emer. Ayrıca bağırsak hareketlerini uyarmaya dayanakçı olur.

4. Kaygı

Endişeden muzdarip olan herkes onun ne kadar vahim bir his olduğunu bilir.

Psikolojiye göre Bugün , magnezyum , stresi ve kaygıyı en aza indirmede ehemmiyetli bir rol oynamaktadır. Genellikle bunalıma girmemize veya kaygılanmamıza neden olan stres reseptörlerini engeller.

5. Kumpassız kalp atışı

Magnezyum kalp atışlarımızı kumpaslı yakalamamıza dayanakçı oluyor ve bir hayli hekim bu mevzuda hastalara reçete yazıyor.

Kumpassız kalp atışlarınızın büyük ihtimalle nedeni, magnezyum noksanlığından başka bir şey değildir, ancak içinizin rahat etmesi için hekiminize danışmanız her zaman iyidir!

6. Uyku sorunları

Kaliteli uyku yatamayışınızın suratlarca sebebi olabilir, ancak magnezyum genellikle iyi bir gece uykusu için ehemmiyetli bir bileşendir.

Araştırmaya göre, magnezyum desteği alan insanlar uykularında daha az kesinti yaşıyorlar ve daha iyi uyuyorlar.

7. Çikolata isteği

Çikolatayı canınızın sürüklemesi için magnezyum kıymetinizin düşük olmasına gerek yoktur, ancak netlikle tesiri olan bir etken olabilir.

Çikolata magnezyum bakımından zengindir, bu surattan çikolata canınız sürüklüyorsa, bedeniniz gerçekten magnezyuma gereksinimi olduğunu size belirli ediyor olabilir.

8. İlaç kullanımı

İlaçlarımızdaki baskıyı sıçramak basittir. Bununla beraber, magnezyum beceriksizliğine neden olan bazı ilaçlar vardır.

Ancient Minerals’e göre bazı antibiyotikler, bazı doğum hakimiyet ilaçları, astım ilaçları ve bazı kalp ilaçları magnezyum beceriksizliğine neden olabilir.

Daha fazla magnezyum elde etmek için ne yemelisiniz?

Yeterince magnezyum alamıyorsanız, kaygılanmayın. Magnezyum seviyenizi çoğaldırmak lezzetli ve bulması basit gıdalarla sağlamak çok basit.

Kaju fıstığı, Muz, kabak çekirdeği, bitter çikolata, soya peyniri ve nohut gibi gıdaların hepsi şahane magnezyum kaynaklarıdır.