Vucic harekete geçiyor: Türk Akımı haritaları değiştirecek

Türk Akımı doğalgaz boru hattının Sırbistan'dan geçecek kısmının yapımına en kısa sürede başlanacağını belirten Sırbistan lideri Vucic, iş makinelerinin çalışmaların yapılacağı bölgeye doğru hareket ettiklerini duyurdu.

'İş makineleri yola çıktı'

Sırbistan devlet haber ajansı Tanjug'un haberine göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Balkan ülkeleri liderleriyle bir araya gelen Vucic, Türk Akımı ile ilgili gelişmelere değindi.

Vucic, "Biz şüphesiz bu projeye katılıyoruz. En kısa zamanda çalışmalara başlıyoruz, iş makineleri yapım bölgesine doğru yola çıktı" diye konuştu.

'Balkanlar'ın enerji haritasını değiştirecek'

Sırbistan'ın sanayi sektörünü geliştirdiğini ve giderek daha çok gaz tüketmeye başladığını söyleyen Vucic, "Gazın olduğu yerde sanayii geliştirme olanağı da var" vurgusu yaptı.

Sırp lider, Türk Akımı gaz boru hattının ‘Balkanların enerji haritasını değiştireceğini' sözlerine ekledi.