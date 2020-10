VPS nasıl bağlanılır?

VDS Sunucu nedir? Virtual Private Server-VPS, linux tabanlı tek bir sunucunun bölünerek birden çok sunucu elde edilebilmesiyle elektrikten, alandan ve kurulumdan tasarruf etmenize olanak sağlayan sanal sunucu türüdür. VPS, Web sitenizin artan trafiği, ziyaretçilerinize hızlı hizmet vermeniz için gereken performansı sağlamalıdır. Kısaca VPS, sahibi olduğu internet siteleri büyüdükçe, her daim yeni kitlelere ulaşarak okuyucu takipçi kitlesini artırarak anlık ziyaretçi ve sayfa görüntüleme sayısı arttıkça, sayfanın da hızı düşmektedir. Bunun yanında sitenin güvenlik sorunu daha da önemli bir hale gelmektedir. İşte bu gibi durumlarda çözüm VPS’ye geçmektir.

VDS Sunucu faydaları

VPS tüm PHP tabanlı uygulamalarla çalışmaktadır. Bunun için tüm PHP yazılımlı ne kadar farklı uygulama varsa VPS ile çalıştırmanız mümkündür. VPS sayesinde ihtiyacınız olan sunucuya daha düşük maliyetle sahip olabiliriniz. VPS sunucusunun en büyük özelliği internet sitelerinizin ve çalışmalarınızın bir tek panelden yürütme imkanına sahip olmasıdır. VPS sunucuları profesyonel kullanıcı olmadan bile kolay bir şekilde işlemini gerçeleştirebilmekte. VPS sunucusu yedekleme hizmeti de sunmakta. Böylelikle yapmış olduğunuz çalışmalarınız her daim elinizin altında olmakta. İnternet bağlantının olduğu her yerde ve her ortamda VPS sunucusunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. VPS hizmetlerimiz Lets Encrypt desteklemektedir. Hosting kontrol paneli seçerek Lets Encrypt SSL kullanabilirsiniz. VPS, dosyalarınızın yedeğini oluşturmak için, boyutuna bağlı olarak, bulut depolamadan daha hesaplı olabilir.

VPS ile VDS arasıdaki fark nedir?