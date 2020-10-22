  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji VPS nasıl bağlanılır?
Teknoloji

VPS nasıl bağlanılır?

Vps Nedir, Vps nasıl kullanılır? VPS sunucuya nasıl bağlanılır? Sunucuya bağlanma programı kullanıcılar tarafından araştırılyor. Virtual Private Server olarak da bilinen VPS, sanallaştırma yazılımı kullanılarak bir sunucunun kaynaklarının kısımlara ayrılma işlemidir. Peki VPS’ye nasıl bağlanılır?

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:39:00 - 2020-10-22 09:40:11
VPS nasıl bağlanılır?

VDS Sunucu nedir? Virtual Private Server-VPS, linux tabanlı tek bir sunucunun bölünerek birden çok sunucu elde edilebilmesiyle elektrikten, alandan ve kurulumdan tasarruf etmenize olanak sağlayan sanal sunucu türüdür. VPS, Web sitenizin artan trafiği, ziyaretçilerinize hızlı hizmet vermeniz için gereken performansı sağlamalıdır. Kısaca VPS, sahibi olduğu internet siteleri büyüdükçe, her daim yeni kitlelere ulaşarak okuyucu takipçi kitlesini artırarak anlık ziyaretçi ve sayfa görüntüleme sayısı arttıkça, sayfanın da hızı düşmektedir. Bunun yanında sitenin güvenlik sorunu daha da önemli bir hale gelmektedir. İşte bu gibi durumlarda çözüm VPS’ye geçmektir.

VDS Sunucu faydaları

VPS tüm PHP tabanlı uygulamalarla çalışmaktadır. Bunun için tüm PHP yazılımlı ne kadar farklı uygulama varsa VPS ile çalıştırmanız mümkündür. VPS sayesinde ihtiyacınız olan sunucuya daha düşük maliyetle sahip olabiliriniz. VPS sunucusunun en büyük özelliği internet sitelerinizin ve çalışmalarınızın bir tek panelden yürütme imkanına sahip olmasıdır. VPS sunucuları profesyonel kullanıcı olmadan bile kolay bir şekilde işlemini gerçeleştirebilmekte. VPS sunucusu yedekleme hizmeti de sunmakta. Böylelikle yapmış olduğunuz çalışmalarınız her daim elinizin altında olmakta. İnternet bağlantının olduğu her yerde ve her ortamda VPS sunucusunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. VPS hizmetlerimiz Lets Encrypt desteklemektedir. Hosting kontrol paneli seçerek Lets Encrypt SSL kullanabilirsiniz. VPS, dosyalarınızın yedeğini oluşturmak için, boyutuna bağlı olarak, bulut depolamadan daha hesaplı olabilir.

VPS ile VDS arasıdaki fark nedir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan 'Rusya'dan ümidimi kestim' diyerek Karabağ kararını dünyaya duyurdu
Dünya

Paşinyan 'Rusya'dan ümidimi kestim' diyerek Karabağ kararını dünyaya duyurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hiçbir ülkeden destek göremediğini ve Rusya'dan ümidini kestiğini belirterek Karabağ'da kendilerini sav..
Azerin'den Turan Ordusu tepkisi
Dünya

Azerin'den Turan Ordusu tepkisi

Azerbaycan'ın dünyaca ünlü sanatçılarından Azerin, Dağlık Karabağ'da yürütülen operasyonlar sırasında yalnız bırakıldıklarını belirterek Tür..
Avrupa'ya Kovid-19 bedeli! IMF rakamı açıkladı
Ekonomi

Avrupa'ya Kovid-19 bedeli! IMF rakamı açıkladı

Uluslararası Para Fonu Avrupa Bölümü Direktörü Alfred Kammer, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa ekonomisinin ağır bir bedel ödediğini bel..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay