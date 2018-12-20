Votel 'çekilme kararı' sonrası şoku yaşadı: Mideme yumruk yemiş gibi oldum
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı terör örgütü PKK'ya verdiği destekle bilinen CENTCOM komutanı Joseph Votel'i şoka uğrattı. Votel'in ABD'li gazetecilere 'Mideme yumruk yemiş gibi hissediyorum' dediği öğrenildi.20 Aralık 2018 Perşembe 23:17
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu öncesi Suriye'den çekilme kararı aldı.
Trump'ın bu kararı, terör örgütü PKK/PYD'ye verdiği destekle bilinen ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel'i şaşırttı.
"Mideme yumruk yemiş gibi hissediyorum"
ABD merkezli Fox News muhabiri Jennifer Griffin, Trump'ın kararı karşısında CENTCOM komutanı Joseph Votel'in "Mideme yumruk yemiş gibi hissediyorum" dediğini aktardı.
Pentagon'da birçok komutanın Trump'ın kararı karşısında şaşkınlığa uğradığı belirtiliyor.
Suriye'de kalma taraftarıydı
Trump yönetiminde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo başta olmak üzere birçok yönetici Suriye'den çekilmeye karşı olduklarını dile getiriyordu.
Kaynak: Yeni Şafak
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