Yarı çıplak halde sokağa çıkmıştı! Herkesin gözü önünde balkondan atladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yarı çıplak halde sokağa çıkan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipleri alarma geçirdi. Uzun süren ikna çalışmasının ardından evine çıkan kadın, üçüncü kattaki balkondan atlayarak hayatını kaybetti.
Denizli’de yarı çıplak halde sokağa çıkan kadın mahallede panik dolu anların yaşanmasına yol açtı.
Olay, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yarı çıplak halde sokağa çıkan kadın nedeniyle çevrede paniğe kapılan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren ikna çalışmaları sonucu kadın yeniden evine çıktı. Bir süre sonra 3. kattaki evinin balkonuna çıkan kadın, kendisini aşağı bıraktı. İnşaat malzemelerinin üzerine düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
İddiaya göre, kadının daha önce de yaşadığı evi yakmaya çalıştığı ancak komşularının müdahalesiyle bu girişimin engellendiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.