Özel A takımını belirledi! Yeni Parti’nin MYK’sı belli oldu
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Özgür Özel'in CHP'yi bölmek için kullandığı Yeni Parti'de yönetim kadrosu belli oldu.
CHP’den istifa eden Özgür Özel ve 90 milletvekili Yeni Parti’nin kuruluş dilekçesini dün sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı’na teslim etti. Birinci Meclis’i ziyaret eden Kurucular Kurulu ardından ilk toplantıyı Anadolu Kulübü’nde yaptı. Toplantıda, Yeni Parti Genel Başkanlığına oy birliğiyle Özgür Özel seçildi.
YENİ PARTİ MYK LİSTESİ
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki Kurucular Kurulu, bu sabah Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Parti Meclisi, Anadolu Kulübü’nde toplandı ve Yeni Parti'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belirlendi.
İşte Özgür Özel'in A takımı:
- Genel Sekreter: Yunus Emre
- Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin
- İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan
- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün
- Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan
- Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer
- Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman
- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre