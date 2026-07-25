Özel A takımını belirledi! Yeni Parti’nin MYK’sı belli oldu

CHP’den istifa eden Özgür Özel ve 90 milletvekili Yeni Parti’nin kuruluş dilekçesini dün sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı’na teslim etti. Birinci Meclis’i ziyaret eden Kurucular Kurulu ardından ilk toplantıyı Anadolu Kulübü’nde yaptı. Toplantıda, Yeni Parti Genel Başkanlığına oy birliğiyle Özgür Özel seçildi.

YENİ PARTİ MYK LİSTESİ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki Kurucular Kurulu, bu sabah Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Parti Meclisi, Anadolu Kulübü’nde toplandı ve Yeni Parti'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belirlendi.

İşte Özgür Özel'in A takımı: