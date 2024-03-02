Volvo aracından inen kör dilenci sosyal medyada rezil oldu!

Volvo marka aracını park ettikten sonra görmüyormuş gibi yapıp para toplayan bir adam, olay anını kayda alan bir vatandaş tarafından fark edildi. Vatandaşın kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Görüntülerde, aracını park eden adamın, park etme işlemi sonrasında etrafa bakındığı ve sanki görmüyormuş gibi davrandığı görülüyor. Kör gibi davranıp vatandaşların vicdanına oynayarak dilencilik yapan adam sosyal medyada tepki çekti. Kameraya yakalanan adam gülerek aracına geri döndü.

Sosyal medya kullanıcıları, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı daha dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, olayın kaydedilmiş olmasının önemine dikkat çekiyorlar. Konuyla ilgili olarak yetkililerin gerekli incelemeleri yapması bekleniyor.