Volkswagen’in son gözdesi: Yeni T-Roc Cabriolet

Volkswagen, SUV model ailesinin başarılı üyelerinden T-Roc’un, Cabriolet versiyonunu ilk kez Frankfurt Otomobil Fuarı’nda (IAA) tanıtmaya hazırlanıyor. Volkswagen, T-Roc Cabriolet’in dünya prömiyeri ile SUV sınıfına bir yenilik daha getiriyor. İlk olarak 12-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Frankfurt Otomobil Fuarı’nda (IAA) tanıtılacak Yeni T-Roc Cabriolet’nun 2020 baharında Avrupa’da pazara sunulması planlanıyor.

Kompakt SUV segmentinde Volkswagen’in ilk üstü açık modeli olan T-Roc Cabriolet, etkileyici dış tasarımı, SUV modellerin karakteristik özelliği olan yüksek koltuk oturumu, esneklik ve yüksek sürüş keyfiyle başarılı bir kombinasyon olarak sunuyor.