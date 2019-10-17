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Volkswagen yatırımı durdurdu mu? Bakanlıktan açıklama geldi

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Volkswagen'in Manisa'ya yapacağı yatırımın durdurulduğuna ilişkişn haberleri yalanlayarak, "Volkswagen şu anda yatırımını durdurmuş durumda değil. Volkswagen yatırımı devam edecek" dedi.

17 Ekim 2019 Perşembe 13:52
Volkswagen yatırımı durdurdu mu? Bakanlıktan açıklama geldi

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, DEİK'in düzenlediği 'Türkiye'nin Kuşak ve Yol Girişiminde Konumlandırılması' bilgilendirme toplantısında son günlerde özellikle Alman medyası kaynaklı olarak ortaya atılan Volkswagen'in Türkiye'de kuracağı üretim merkezi yatırımını durduğu yönelik iddialara ilişkin değerlendirme yaptı.

Turagay, Alman otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye yatırımını durdurmadığını belirtti.

“Şu anda yatırım durmuş değil"

Turagay, “Volkswagen şu anda yatırımını durdurmuş durumda değil. Bir kere bunu net ortaya koyalım. Volkswagen yatırımı devam edecek, çünkü şirket kuruldu. Bununla ilgili sürekli spekülasyonların çıkarılması hoş değil. Ben o noktada bir olumsuzluk görmüyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 13:52
  1. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay
  2. Volkswagen

YORUM YAZ

  • CanCan13 dk önce
    VW sirketi kendisi acikladi sirketin imaji icin su anda yatirimi buzdolabina koyduk. Ayrica bulgaristan da türkiye nin teklifine iki katina katkida bulunmaya taahüt etmis. Umarim bakanlik kis uykusuna yatmamistir trene kacirabilir. Manisa da daha herhangi bir civi cakilmadi.
  • Tamam Tamam 49 dk önce
    Ne zaman kurtulacaksınız Alman hegemonyasından
  • Tr.Tr.1 sa önce
    İnşallah durdurmuşlardır,hatta iptal edilmiştir.Nedenine gelince zaten türkiyede üretim yapan bir sürü firma var.Birde yerli otomobili bekliyoruz hala...Sabırla....
  • DERYANIDERYANI1 sa önce
    HEY MURAT SENIN KAFAN VAR BEYNIN YOK ALMANYA MEDYASI YALANLARLA TÜRKIYEYI BÖLMEK ISTIYOR SEN ALMANYADAN NE ANLARSIN MURAT SEN ALMANYADA YÜK TASIMAYA DEVAM ET ALMANYAYI ÖGRENMEYE SENIN ÖMRÜN YETMEZ CAPITO.
  • MuratMurat1 sa önce
    Almanlar durduk diyor bizimkiler durmadi diyor sanki yatirimi turkiye yapiyor o yuzden almanlardan iyi biliyoruz

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