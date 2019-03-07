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Volkan patladı! Yetkililerden uyarı üstüne uyarı

Endonezya'nın Orta Cava bölgesinde bulunan Merapi Yanardağı yeniden harekete geçti. Yetkililer, bölgede yoğun önlemler alırken vatandaşlara uyarılar yapıldı.

07 Mart 2019 Perşembe 17:33
Volkan patladı! Yetkililerden uyarı üstüne uyarı

Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda hareketlilik sürerken, volkana üç kilometre yaklaşılmaması isteniyor.

Endonezya'nın Orta Cava bölgesindeki Merapi Yanardağı'nın kül ve duman püskürtmeye başladığı bildirildi.

Tempo gazetesinin haberine göre, son dönemde volkanik hareketliliğin arttığı Merapi Yanardağı'ndan püsküren kül ve duman yerden bin 200 metre yüksekliğe ulaştı.

Bölgedeki halkın şu an için güvenli alanda olduğunu açıklayan yetkililer, günlük aktivitelere devam edilmesinde bir sakınca olmadığını belirtti.

2010'da 347 kişi ölmüştü

Bu arada Merapi Yanardağı'nda, geçen yıl mayıs ayında meydana gelen patlamaların ardından bölgedeki alarm en yüksek ikinci seviyeye yükseltilirken, yanardağa 3 kilometreden fazla yaklaşılmaması uyarısı yapılıyor.

Cava Adası'nda yer alan 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:33
  1. Merapi Yanardağı
  2. Endonezya

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