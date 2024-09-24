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Spor Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu!
Spor

Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu!

Valkanis'i gönderen Adana Demirspor yönetimi, lige renk katan hocalardan Volkan Demirel ile anlaşmaya çok yakın.

Michael Valkanis ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Volkan Demirel ile bir araya geldi.

Avustralyalı teknik adam ile çıkılan 6 maçta 5 yenilgi ve 1 beraberlik alınması üzerine yolları ayıran Adana Demirspor, teknik direktör aday listesinin ilk sırasına yazdığı Volkan Demirel ile temasa geçti.

Her iki tarafın görüş alışverişinde olduğu ve önümüzdeki süreçte detayların netleşeceği öğrenildi.

42 yaşındaki genç teknik adam Volkan Demirel, kariyerinde daha önce Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştırdı.

Karagümrük ile 24 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayan Demirel, Hatayspor teknik direktörü olarak çıktığı 55 maçta 1.16 ortalama tutturdu.

Volkan Demirel, Hatayspor ile yollarını 3 Mayıs'ta ayırmıştı.

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