Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe'deki yardımcı antrenörlük görevinden sürpriz bir şekilde ayrılan Volkan Demirel, kendisine gelen bir teklifi kabul etti.
Sezon başında Fenerbahçe'deki yardımcı antrenörlük görevinden sürpriz bir şekilde ayrılan Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu.
Futbolculuk kariyerine son verdikten sonra Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevine başlayan Volkan Demirel, sezon başında sarı lacivertlilerden ayrılık kararı almıştı.
Başkan Ali Koç'la birlikte kameraların karşısına geçerek Fenerbahçe'ye veda eden Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu.
Ajansspor'da yer alan habere göre; Volkan Demirel, yayıncı kuruluş Bein Sports'ta yorumculuk yapmak için anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş arasındaki gerginlikten sonra Volkan Demirel'in bu kararı vermesi dikkat çekti.
19 yıl sonra ayrıldı
2002'de transfer olduğu Fenerbahçe'nin kalesini uzun yıllar koruyan Demirel, 2019'da aktif futbol hayatına son vermişti.
Sarı lacivertlilerde bu sezonun başına kadar teknik kadroda yer alan Demirel ile yollar sezon başında ayrılmıştı.