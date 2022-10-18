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Spor Volkan Demirel'in önümüzdeki sezondaki adresi de netleşti!
Spor

Volkan Demirel'in önümüzdeki sezondaki adresi de netleşti!

Hatayspor'da görev alan Volkan Demirel'in kariyer planlaması netleşti. Kendisine güvendiğini her ortamda belirten Demirel'i isteyen birçok takımın bulunmasına rağmen Hatayspor tercihi çok konuşulmuştu. Hatay temsilcisiyle 1 yıllık sözleşme imzalayan Demirel, şimdiden yeni sezon için kararını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 22:49:00 -
Volkan Demirel'in önümüzdeki sezondaki adresi de netleşti!

Hatayspor'da görev alan Volkan Demirel'in kariyer planlaması netleşti. Kendisine güvendiğini her ortamda belirten Demirel'i isteyen birçok takımın bulunmasına rağmen Hatayspor tercihi çok konuşulmuştu. Hatay temsilcisiyle 1 yıllık sözleşme imzalayan Demirel, şimdiden yeni sezon için kararını verdi.

Süper Lig'in paylaşılamayan teknik direktörü Volkan Demirel, Hatayspor ile anlaşmaya varmıştı. Fatih Karagümrük'te gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Demirel, Hatayspor ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

KARARINI VERDİ! OPSİYON KULLANILACAK
Hatayspor'da mutlu olan Volkan Demirel'in kararını verdiği ve önümüzdeki yıl da Hatayspor'u çalıştıracağı öğrenildi. Süper Lig'den birçok kulübün radarında olan tecrübeli isim kariyer hedeflerine birer birer tırmanıyor. Çalıştırdığı takımlarda oynattığı oyunla beğeni toplayan Demirel'in sözleşmesi önümüzdeki günlerde resmen açıklanacak.

 


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