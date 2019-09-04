0553 313 94 23

Volkan Demirel'in jübilesi ne zaman?

Transfer döneminin son gününde faal futbolculuk kariyerine son veren ve Fenerbahçe teknik heyetine dahil olan Volkan Demirel için kulüp jübile maçı organize etmeye karar verdi. Futbolseverler şimdiden Volkan Demirel'in jübilesinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, “Volkan Demirel'in jübilesi ne zaman?” sorusunun yanıtı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:56
Volkan Demirel'in jübilesi ne zaman?

Transfer döneminin son gününde faal futbolculuk kariyerine son veren ve Fenerbahçe teknik heyetine dahil olan Volkan Demirel için kulüp jübile maçı organize etmeye karar verdi. Futbolseverler şimdiden Volkan Demirel'in jübilesinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, “Volkan Demirel'in jübilesi ne zaman?” sorusunun yanıtı.

En büyük hayali Oliver Kahn’ın rekorunu kırıp 40 buçuk yaşında futbolu bırakmak olan Volkan Demirel bu hedefini gerçekleştiremedi. 37 yaşındaki deneyimli eldiven uzun süre kararında direndi ancak transfer döneminin bitimine saatler kala kulüple anlaşarak kariyerine nokta koydu. Bu kararın ardından kulüp Volkan Demirel için bir jübile maçı düzenleyeceğini açıkladı. Peki, Volkan Demirel’in jübilesi ne zaman?

Merakla bekleniyor

17 yıldır Fenerbahçe formasını terleten kariyeri boyunca sarı-lacivertli kulüp dışında Kartalspor forması giyen Volkan için tarihe geçecek bir jübile maçı organize edilmesi bekleniyor. Volkan Demirel’i son kez Kadıköy’de görmek isteyenler ise şimdiden dev organizasyon hakkında bilgi edinmek istiyor.

Volkan Demirel'in jübilesi ne zaman?

Göreve geldiği günden beri eski yönetimin bazı futbolcuları hak ettiği gibi uğurlamadığını dile getiren Ali Koç, Volkan Demirel’in jübilesi için hiçbir masraftan kaçınmamaya karar verdi. Jübile için hem Fenerbahçe’nin efsanelerinin yer aldığı bir karma hem de Avrupa’dan önemli bir takımın davet edileceği gelen haberler arasında. Futbolseverler bu dev organizasyon için şimdiden heyecanlansa da henüz jübile maçının tarihi netlik kazanmadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:56
  1. Volkan Demirel'in jübilesi ne zaman?
  2. Volkan Demirel
  3. Fenerbahçe
  4. jübile maçı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnönü 5. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası şampiyonu belli oldu
    1. İnönü 5. Geleneksel Halı Saha Futbol..
    2. İçişleri Bakanlığı Ağustos Ayı..
    3. İçişleri Bakanlığı Ağustos Ayı..
    4. Erdoğan: "Milli sınırlar içinde vatan..
    5. İtirafçı olan kadın avukata..
    6. Barışmak için gittiği fırında öldürüldü
    7. İstifa eden İYİ Parti'li isim konuştu:..
    8. Bilecik’in kurtuluş etkinliklerinde..
    9. Boğazı kesilen kadın 9 günlük yaşam..
    10. Terör devleti S-400'lerimize mi sızdı?..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır sonra..
    12. Mardin şehidi Türkçe, Kürtçe ve Arapça..
    13. Tıbbi cihaz ve malzeme fiyatları..
    14. Çorum Belediye’si vektörel mücadeleye..
    15. Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine..
    16. Erzincan Basket Spor Kulübü..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivas'ın..
    18. Diyarbakır’da Vatan Partisi üyeleri..
    19. İSPARK otoparklarını değnekçiler bastı!
    20. Polisten kaçan şüpheli, uyuşturucu..
    21. Başkan Kılınç’tan Zabıta Haftası mesajı
    22. Diyarbakır'da HDP'liler yol kapatma..
    23. İran yedi balıkçı gemisine el..
    24. Adana Demirspor’da Uğur Tütüneker..
    25. Başkan Yüksel, Uğur Mumcu Cemevi’nde..
    26. İBB'de işten çıkarmalar
    27. İsrail hapishanesindeki Filistinli..
    28. Adana Demirspor'da Uğur Tütüneker dönemi
    29. “Kanada’ya mülteci alınacak” yalanı,..
    30. Kula’da 97’nci kurtuluş coşkusu
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!