Transfer döneminin son gününde faal futbolculuk kariyerine son veren ve Fenerbahçe teknik heyetine dahil olan Volkan Demirel için kulüp jübile maçı organize etmeye karar verdi. Futbolseverler şimdiden Volkan Demirel'in jübilesinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, “Volkan Demirel'in jübilesi ne zaman?” sorusunun yanıtı.

En büyük hayali Oliver Kahn’ın rekorunu kırıp 40 buçuk yaşında futbolu bırakmak olan Volkan Demirel bu hedefini gerçekleştiremedi. 37 yaşındaki deneyimli eldiven uzun süre kararında direndi ancak transfer döneminin bitimine saatler kala kulüple anlaşarak kariyerine nokta koydu. Bu kararın ardından kulüp Volkan Demirel için bir jübile maçı düzenleyeceğini açıkladı. Peki, Volkan Demirel’in jübilesi ne zaman?

Merakla bekleniyor

17 yıldır Fenerbahçe formasını terleten kariyeri boyunca sarı-lacivertli kulüp dışında Kartalspor forması giyen Volkan için tarihe geçecek bir jübile maçı organize edilmesi bekleniyor. Volkan Demirel’i son kez Kadıköy’de görmek isteyenler ise şimdiden dev organizasyon hakkında bilgi edinmek istiyor.

Volkan Demirel'in jübilesi ne zaman?

Göreve geldiği günden beri eski yönetimin bazı futbolcuları hak ettiği gibi uğurlamadığını dile getiren Ali Koç, Volkan Demirel’in jübilesi için hiçbir masraftan kaçınmamaya karar verdi. Jübile için hem Fenerbahçe’nin efsanelerinin yer aldığı bir karma hem de Avrupa’dan önemli bir takımın davet edileceği gelen haberler arasında. Futbolseverler bu dev organizasyon için şimdiden heyecanlansa da henüz jübile maçının tarihi netlik kazanmadı.