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Medya Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel Seksenler dizisinde
Medya

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel Seksenler dizisinde

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Dmeirel'in TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 15:34:00 - 2021-04-15 15:36:31
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel Seksenler dizisinde

TRT 1’de ekranlara gelen Seksenler dizisinin oyuncu kadrosuna katılan isim şaşırttı. Fenerbahçe’nin eski kalecisi Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel’in dizinin kadrosuna dahil olduğu öğrenildi. Dizinin yaz sezonunda birtakım değişiklikler ile izleyici karşısına çıkacağı da öne sürüldü.

Seksenler dizisinde ‘Fehmi’ oynayan Rasim Öztekin geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış, ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

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