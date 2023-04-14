Volkan Demirel, İstanbul'a geri dönüyor! Sürpriz gelişme...

Eski Fenerbahçeli Volkan Demirel için Süper Lig'deki süreç netleşiyor! Fenerbahçe'deki futbolculuk yıllarının ardından teknik adamlık yapmaya başlayan Volkan Demirel, önümüzdeki yaz Süper Lig macerasına tekrar başlayabilir.

Eski Fenerbahçeli Volkan Demirel, son olarak Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'u çalıştırmış ama yaşanan deprem felaketi ile birlikte bir süre boşta kalmayı tercih etmişti... Nihayetinde ise başarılı teknik adamın önümüzdeki sezon yeniden İstanbul'a dönmesi bekleniyor, işte detaylar! Akşam'a göre; Deprem sürecinde pek çok yarayı saran Volkan Demirel, önümüzdeki yaz tekrar sahalara dönebilir.

Daha önce İstanbul ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Volkan için yeniden kritik planlar yapılıyor! Halihazırda Andrea Pirlo'nun başka bir takımla anlaşma ihtimalini gözeten Fatih Karagümrük yönetimi, başarılı çalıştırıcı Volkan Demirel ile tekrar bir araya gelme ihtimalini gündeminde tutuyor.

HATAYSPOR'U DİPTEN ALDI

Volkan Demirel ligin son sırasından aldığı Hatayspor ile toplam 16 maça çıktı.

41 yaşındaki teknik adam, bu kritik süreçte 6 galibiyet, 6 yenilgi ve 4 beraberlik elde ederek, maç başına 1.38 puan ortalaması yakaladı.

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