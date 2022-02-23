Volkan Demirel ilk kez anlattı! Fenerbahçe'den ayrılma süreci...

Fenerbahçe 'de yardımcı antrenörlük görevinden ayrılıp bir süre yayıncı kuruluşta yorumculuk yaptıktan sonra Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile anlaşan Volkan Demirel, Play Spor'a verdiği röportajda, birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı.

Karagümrük'ün kaliteli bir kadroya sahip olduğunu ve Türkiye Kupası hedefleri olduğunu söyleyen Volkan Demirel, "Fatih Karagümrük'te olmaktan çok keyif alıyorum. Her zaman Futbol takımlarını bir aile olarak görürüm. Çok iyi bir ekibiz ve birbirimizi iyi anlıyoruz. Farioli'ye de çok teşekkür ediyorum, Süper Lig'de geriden oyun kurmayı en iyi yapan takımlardan biriyiz. Takımda giriş vardı ama gelişme ve sonuca giderken sorunlar yaşanıyordu. Şu an bulunduğumuz yer, bu takımın kaliteli kadrosuna yakışmıyor. Daha üst sıralara çıkmak istiyoruz. Türkiye Kupası hedefimiz de var. Futbolda doğru, sonuçtur. Kazandığın sürece haklısındır, yenildiğin sürece de başarısızsındır." dedi.

"Fenerbahçe'deki tecrübelerim çok işe yaradı"

Fenerbahçe'de yaşadığı tecrübelerin teknik direktörlük kariyerinde çok işe yaradığını kaydeden genç teknik adam, "Fenerbahçe'ye geldikten 3-4 yıl sonra gelecek adına notlar almaya başlamıştım. Bu notlar bana çok yardımcı oldu. Futbolcularla ilişkiler konusunda çok iyi bir yol aldığımı düşünüyorum. Bana ailevi sorunlarını bile anlatıyorlar. Volkan Demirel, olduğu yeri sahiplenen bir karakterdir." diye konuştu.

"Emre Belözoğlu da ben de çok hırslı karakterleriz"

Futbolda başarının hırstan geçtiğinin altını çizen Demirel, "Başarının bir bölümü, hırs ve sinirden geçer. Her şeye 'Eyvallah.' diyen adamdan bir şey olmaz. Emre de ben de çok hırslı karakterleriz. Kalecilerin teknik direktörlükte daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Farioli de kalecilik yapmış, o da Türkiye'de adından çok söz ettiriyor." şeklinde konuştu.

Mancını'ye yaptığı şampiyonluk göndermesi

Volkan Demirel, Fenerbahçe'de ile 2014 yılında yaşadıkları şampiyonlukta Mancini'ye yaptığı "kağıtlı" gönderme hakkında, "Mancini o dönem Galatasaraylı futbolculara kağıt gönderiyordu. Şampiyon olduktan sonra benim de aklıma böyle bir fikir gelmişti... Eğlence amaçlı bir şeydi. Fenerbahçe'de geçen yıllardan hep onur ve gurur duydum. Bizim Fenerbahçe'de yaşadıklarımızı hayal edemezsiniz. Gördüklerimizi rüyanızda dahi göremezsiniz. İyisiyle kötüsüyle..." dedi.

"Sosyal medya olsaydı, ben bu kadar yükselemezdim"

Futbolcuların taraftarların protestolarından olumsuz etkilendiğini belirten Demirel, "Sahaya 1 hafta sonra yine aynı oyuncu çıkacak. Bu yüzden o adamı yuhalamanın anlamı yok. Sezon bitsin, mesela 'Biz Volkan'ı istemiyoruz.' deyin. Artık hashtag mi açarsınız, beste mi yaparsınız... Protesto edilince hırslanan oyuncu görmedim. Aksine oyundan çıkmak isterler. Bir genç oyuncu çıkıyor, ertesi gün çok büyük futbolcu olmuş... Gelecek vadeden bir oyuncu bir hata yapıyor, çok kötü futbolcu oluyor. Eskiden sosyal medya olsaydı, ben bu kadar yükselemezdim. Emre Mor, söylenenlerin çok üstünde bir futbolcu. O da Milli Takım 'a gitmeyi çok istiyor. Çok etkilendiğim bir futbolcu. Dar alanda bu kadar rahat hareket eden bir oyuncu görmedim." dedi.

Fenerbahçe'de ayrılık süreci

Fenerbahçe'den ayrılık süreciyle ilgili konuşan Demirel, Başkan Ali Koç'la arasında geçen konuşmayı anlatırken "Geçen sezonun sonlarına doğru Selçuk Şahin'e ayrılacağımı söylemiştim. Emre'ye de söyledim... 'Neden?' diye sordu, ben de 'Artık kendi başımıza bir şeyler yapmalıyız.' dedim. Başkan bana 'Neden ayrılmak istiyorsun?' dedi. Ben de 'Kalmamı isterseniz kalırım ama kendimi görmek istiyorum.' dedim. O dönem gelen teklifler de vardı, ekibimi de oluşturmaya başlamıştım. Yaz bitince beIN SPORTS teklif yaptı ve bana değerli hissettirdi. Başkana 'Müsaade ederseniz ayrılmak istiyorum.' dedim. O da 'Biraz daha bekle, bakarız.' dedi. Daha sonra Vitor Pereira geldi, ben de başkana talebimi daha ciddi şekilde ilettim." ifadelerini kullandı.