Volkan Demirel hangi takımla anlaştı? Volkan Demirel yeni takımı:

Volkan Demirel, Hatayspor ile anlaştı. Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lüftü Savaş, "Belli hocalar ile görüşme yaptık ve finalinde Volkan Demirel ile el sıkıştık. Serkan Özbalta hocamız bugün ayrıldıktan sonra Volkan Demirel ile resmi sözleşmeyi imzalayacağız" dedi.

Volkan Demirel kimdir?

Volkan Demirel, 27 Ekim 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Okul takımındayken orta saha mevkiinde görev yapan Demirel, takımın kalecisinin takımdan ayrılmasının ardından kaleye geçti. Bunun ardından okul takımındaki arkadaşlarıyla Kartalspor'a transfer oldu.

2000-02 yılları arasında Kartalspor'da forma giyen Demirel bu takımda 51 maça çıktı.

2002 senesinde Fenerbahçe'ye transfer olan Volkan Demirel, 2 Eylül 2019’da kariyerine nokta koydu.

17 yıl boyunca Fenerbahçe forması giyen Volkan Demirel 523 maçta kalesini korudu.

Volkan Demirel, Fenerbahçe formasıyla 5 kez Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası ve 3 kez Türkiye Süper Kupası'nı kazandı.

Volkan Demirel evli ve 2 çocuk babasıdır.

Volkan Demirel yönetimindeki Karagümrük geride bıraktığımız sezon 24 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.