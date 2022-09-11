  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Volkan Demirel geri dönüyor!
Spor

Volkan Demirel geri dönüyor!

Karagümrük'te başarılı bir dönem geçirdikten sonra Pirlo nedeniyle görevinden ayrılan Volkan Demirel, kısa bir aranın ardından hocalığa dönüyor. Demirel'in yeni adresi Göztepe oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 13:54:00 -
Volkan Demirel geri dönüyor!

Son olarak Fatih Karagümrük ile başarılı bir performans ortaya koyan Volkan Demirel, TFF 1. Lig'de görev alan Göztepe'nin başına geçmek için gün sayıyor.

Ligde 5 maçta 5 puan toplayabilen İzmir ekibi, yeni sahibi ve yönetimiyle Süper Lig'i hedefliyor.

Bu doğrultuda transferler gerçekleştiren Göztepe, teknik adam için Volkan Demirel'i biçilmiş kaftan olarak görüyor.
Kaynak: Akşam

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23