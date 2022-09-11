Volkan Demirel geri dönüyor!
Karagümrük'te başarılı bir dönem geçirdikten sonra Pirlo nedeniyle görevinden ayrılan Volkan Demirel, kısa bir aranın ardından hocalığa dönüyor. Demirel'in yeni adresi Göztepe oldu.
Son olarak Fatih Karagümrük ile başarılı bir performans ortaya koyan Volkan Demirel, TFF 1. Lig'de görev alan Göztepe'nin başına geçmek için gün sayıyor.
Ligde 5 maçta 5 puan toplayabilen İzmir ekibi, yeni sahibi ve yönetimiyle Süper Lig'i hedefliyor.
Bu doğrultuda transferler gerçekleştiren Göztepe, teknik adam için Volkan Demirel'i biçilmiş kaftan olarak görüyor.
Kaynak: Akşam