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Volkan Demirel, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Sürpriz talip

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel'e, Championship takımlarından Millwall'ın talip olduğu iddia edildi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 15:12
Volkan Demirel, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Sürpriz talip

Volkan Demirel kendisine sözleşme teklif edilmese de jübile yapmayacak. En azından 1 sezon daha futbol oynayacak.

Volkan Demirel'e sürpriz talip!

Fenerbahçe yönetimine yaptığı, "Maç başına ödeme yapın" teklifine henüz cevap alamadı. Fakat İngiltere'den Volkan'a sürpriz bir teklif geldi.

Bu sezon son anda Championship'te kalmayı başaran Londra ekibi Millwall'ın tecrübeli bir file bekçisine ihtiyacı olduğu bu anlamda Volkan Demirel'i listesine aldığı iddia edildi.

Çocuğunun eğitimi için Volkan'ın bu teklifi değerlendirebileceği konuşuluyor.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 15:12
  1. Fenerbahçe
  2. Volkan Demirel
  3. Millwall
  4. İngiltere

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