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Volkan Ballı: “Fenerbahçe taraftarının özlediği şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz”

Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, 2019-2020 sezonu ile ilgili konuşarak, “Sezon sonunda Fenerbahçe taraftarının özlediği şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz” dedi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 22:33
Volkan Ballı: “Fenerbahçe taraftarının özlediği şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz”

Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, 2019-2020 sezonu ile ilgili konuşarak, “Sezon sonunda Fenerbahçe taraftarının özlediği şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz” dedi.


Spor Toto Süper Lig’de 2019-2020 sezonu fikstür kura çekimi gerçekleştirildi. TFF Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrası Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cemil Usta sezonunun hayırlı olmasını dileyen Ballı, “Cemil Usta sezonu hayırlı olsun. Herkese başarılar diliyorum. İnşallah hepimiz için iyi bir sezon geçer. Futbolcularımız için sakatlıksız kazasız belasız sportmenliğin ve centilmenliğin ön planda olduğu Fair-Play’in olduğu bir lig geçer. Hakem arkadaşlarımıza da başarılar” şeklinde konuştu.



"Fenerbahçe taraftarına şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz”


Ballı, basın mensuplarının transfer konusunda yönelttiği soruya ise, şu yanıtı verdi:


“Burada fikstür çekimindeyiz. Transfer konusuna girmeyeceğim. Önemli transferler yaptık. Başkanımız ve transfer komitesi çalışmaya devam ediyor. Eksiklere tamamlamalar devam edecek. Geçen sene bizim için iyi bir sezon olmadı. Sezonun sonlarına doğru galibiyet serisi yakaladık. Bunu bu sene farklı boyuta getirip sezonun sonunda büyük taraftarımıza özlediği şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz. Bunun için herkes çok çalışıyor çalışmaya devam edecek.”



“Max ve Muriç çok çabuk adapte oldular”


Sarı-lacivertlilerin kadrosuna yeni kattığı Max Kruse ve Vedat Muriç’in takıma adapte olduğunun altını çizen Ballı, “İki oyuncu da aslında çok kolay adapte oldular. Bunun sebebi Vedat’ın Rizespor’da Türkiye ligini çok iyi bilmesi. Vedat bizden biri. Karakter olarak da çok iyi bir arkadaşımız. Takım menajeri olarak son derece mutluyum. Takım bütünlüğü açısından çok iyi olacak. Max yarı Türk gibi. Max’ın bir çayı nasıl içtiğini gördünüz. Almanya’da Türk arkadaşları çok fazla. Bizim takımımızda Almanya’da yetişmiş Türk çok var. Max’dan da son derece memnunuz. Emre hakkında konuşmaya gerek yok. Bizim için çok değerli oyuncu. Hem saha içinde hem saha dışında, bize Samandıra’da da çok büyük destek olacak. Onun aramıza katılması büyük avantaj” açıklamasını yaptı.



“İlk hafta sahamızda oynamamız taraftarımız için önemli”


Ballı, ligde oynanan her müsabakanın aynı derecede zor geçeceğini ifade ederek, “Her maç zor. İnanın geçen sene ve geçmiş senelerde bunu yaşadık. Türkiye liginde rakiplerin gücü de Anadolu takımları da son derece güçlü kadrolar kuruyorlar. Bu yüzden hiçbir maç kolay değil. İlk maç evimizde ligin yeni takımı ile oynayacağız. İlk hafta sahamızda başlamamız taraftarımızın desteği açısından önemli. Gazişehir Gaziantep maçıyla Trabzonspor maçının arasında fark yok bence. Her takım önemli” açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 22:33
  1. doğa

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