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Spor Voleybolda "Üst Düzey Gelişim Semineri"
Spor

Voleybolda "Üst Düzey Gelişim Semineri"

Yeniakit Publisher
2020-08-21 11:05:15 -
Voleybolda "Üst Düzey Gelişim Semineri"


ANKARA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), antrenörlere yönelik çevrim içi düzenlediği Üst Düzey Gelişim Semineri'nin ilki yapıldı.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 voleybol sezonu öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonu ile Tüm Voleybol Antrenörleri Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği Üst Düzey Gelişim Semineri’nin ilki, koronavirüs pandemisi sebebiyle on-line gerçekleştirildi.

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı başantrenörü Arthur Glenn Hoag’un "Üst Düzey Voleybolda Taktik" başlığıyla sunum yaptığı seminere Sultanlar, Efeler ve 1. Lig (kadın-erkek) takımlarının başantrenörler ile yardımcı antrenörleri katıldı.


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