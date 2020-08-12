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Spor

Voleybolda "Pro Beach Tour Altınoluk Kupası" 21 Ağustos'ta başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-08-12 10:59:08 -
Voleybolda "Pro Beach Tour Altınoluk Kupası" 21 Ağustos'ta başlayacak

ANKARA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonunun organizasyonu "Pro Beach Tour Altınoluk Kupası" 21-23 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'ndeki plaj voleybolu turnuvasında ana tabloda, erkeklerde 16, kadınlarda ise 8 takım mücadele edecek.

Toplam 25 bin lira para ödülünün dağıtılacağı organizasyona takımlar "[email protected]"ye e-posta göndererek başvurabilecek.

Turnuva yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında belirlenen kurallara uygun şekilde düzenlenecek.


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