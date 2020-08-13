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Spor

Voleybolda Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası yarın başlayacak

Üç gün sürecek turnuvaya Eczacıbaşı VitrA'nın yanı sıra Galatasaray, Türk Hava Yolları ve Sistem9 Yeşilyurt katılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-13 11:00:59 -
Voleybolda Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası yarın başlayacak

İSTANBUL (AA) - Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı VitrA, 2020-2021 voleybol sezonu hazırlıkları kapsamında dörtlü turnuva düzenleyecek.

Eczacıbaşı Spor Salonu’ndaki turnuva yarın başlayacak. Organizasyonda ev sahibi Eczacıbaşı VitrA'nın yanı sıra Galatasaray, Türk Hava Yolları ve Sistem9 Yeşilyurt mücadele edecek.

Maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyircisiz olacak. Turnuva öncesinde Eczacıbaşı Spor Salonu'ndaki hijyen ve sağlık önlemleri arttırıldı.

Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası'nın maç programı şöyle:

Yarın:

15.30 Türk Hava Yolları-Sistem9 Yeşilyurt

18.00 Eczacıbaşı VitrA-Galatasaray

15 Ağustos Cumartesi:

15.30 Türk Hava Yolları-Galatasaray

18.00 Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt

16 Ağustos Pazar:

15.30 Galatasaray-Sistem9 Yeşilyurt

18.00 Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları

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