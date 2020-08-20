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Spor Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi’nde rakipler yarın belli olacak
Spor

Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi’nde rakipler yarın belli olacak

- Lüksemburg’taki kura çekimi yarın 13.30'da başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:17:19 -
Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi’nde rakipler yarın belli olacak


ANKARA (AA) - Voleybolda, Türk takımlarının CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri yarın açıklanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi’nde kadınlarda temsil edecek Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank ile erkeklerde mücadele edecek Fenerbahçe HDI Sigorta ve Arkas Spor’un 4. raunttaki (grup aşaması) rakiplerinin belirleneceği kura çekiminin yarın yapılacağını duyurdu.

Lüksemburg’taki Avrupa Yayın Merkezi’nde düzenlenecek kura çekimi TSİ 13.30’da başlayacak.

Kura çekimi, CEV Şampiyonlar Ligi Facebook sayfasından (https://www.facebook.com/CEVolleyballCL) ve CEV YouTube kanalından (https://www.youtube.com/user/CEVolleyball) canlı yayınlanacak.


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