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Spor

Voleybolda Altyapı Kadın Milli Takımlar Menajerliği'ne Ecem Türker getirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-09 15:49:46 -
Voleybolda Altyapı Kadın Milli Takımlar Menajerliği'ne Ecem Türker getirildi

ANKARA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu, Altyapı Kadın Milli Takımlar Menajerliği'ne Ecem Türker'i getirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Milli takımlar teknik ve idari kadrosunu oluşturmaya devam eden Türkiye Voleybol Federasyonu, Altyapı Kadın Milli Takımlar Menajerlik görevine Ecem Türker'i getirdi." denildi.

Açıklamada, Ecem Türker'in aynı zamanda Türkiye Voleybol Federasyonu Kurumsal İletişim ve Pazarlama Birimi'nde yönetmen yardımcısı görevini de sürdüreceği belirtildi.


- Ecem Türker


1992 İstanbul doğumlu Ecem Türker, voleybola Fenerbahçe altyapısında başladı ve A takıma kadar yükseldi.

Ecem Türker, Fenerbahçe'de görev aldıktan sonra Ataşehir Belediyesi, Maltepe Yalı, Yeşilyurt ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor takımlarında forma giydi.


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