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Spor Voleybolda alt yaş dünya şampiyonalarını düzenleyecek ülkeler açıklandı
Spor

Voleybolda alt yaş dünya şampiyonalarını düzenleyecek ülkeler açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 13:17:40 -
Voleybolda alt yaş dünya şampiyonalarını düzenleyecek ülkeler açıklandı


ANKARA (AA) - Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), 2021 yılında alt yaş kategorilerinde düzenlenecek dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapacak ülkeleri duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIVB’nin resmi internet sitesinde yer alan haberde, 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası’na Meksika, 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası’na İran, 20 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası’na Hollanda ve Belçika ile 21 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası’na da İtalya ve Bulgaristan’ın ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Türkiye 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı, 22-30 Ağustos'ta Bosna Hersek ve Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon olarak 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası biletini almıştı.

Türkiye 17 Yaş Altı Küçük Kız Milli Takımı ise 1-9 Ekim'de Karadağ’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda final oynayarak Avrupa ikincisi olmayı başarmış ve 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı elde etmişti.

Bu arada Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı ile 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımının, 19 Yaş Altı ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonalarına katılıp katılmayacağı, FIVB’nin 1 Ocak 2021 tarihinde açıklayacağı dünya sıralamasının ardından belli olacak.

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