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Spor

Voleybolda 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-23 17:02:37 -
Voleybolda 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

ANKARA (AA) - Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finallerinde mücadele edecek Türkiye'nin grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, CEV'in Lüksemburg'da bulunan merkez binasında gerçekleştirilen kura çekiminde 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı, 2. Grup'ta organizasyonun ev sahiplerinden Hırvatistan'ın yanı sıra Rusya, Almanya, Bulgaristan ve Fransa ile eşleşti.

1. Grup'ta ise organizasyonun diğer ev sahibi Bosna Hersek, İtalya, Sırbistan, Slovakya, Belarus ve Polonya yer aldı.

Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın 22-30 Ağustos tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği organizasyonda milli takım, grup karşılaşmalarını Hırvatistan'ın Osijek şehrinde oynayacak.

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