Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- Beşiktaş: 3 - Halkbank: 124 Kasım 2018 Cumartesi 20:50
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler:Seçkin Yener, Ramazan Demiröz
Beşiktaş: Ceren Kestirengöz, Janset Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Merve Tanıl, İkbal Albayrak)
Halkbank: Fulden Ural, Ramos, Simon, Burcu Yüzgenç, Hande Şimşek, Aslıhan Kılıç (Eylül Akarçeşme, Duygu Doğan, Ada Germen, Simge Yalçın, Sakradzija)
Setler: 28-26, 15-25, 25-21, 25-20
Süre:122 dakika (36, 24, 32, 30)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 6. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Halkbank'ı 3-1 yendi.
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