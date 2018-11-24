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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- Çanakkale Belediyespor: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3

24 Kasım 2018 Cumartesi 20:43
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: Anafartalar

Hakemler: Yılmaz Duman, BarışKarakoyun

Çanakkale Belediyespor: Ebru Bedir, Birgül Güler, Ece Hocaoğlu, Melis Durul, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Işıl Öz, Yasemin Yıldırım, SemraÖzer, Gökçe Çiçek Aksoylu)

Eczacıbaşı VitrA: Güldeniz Önal, Boskovic,Gibbemeyer, Büşra Kılıçlı, Larson, Ezgi Dilik (Dilara Bağcı, Meliha İsmailoğlu, Kim Koung, Gamze Kılıç,Gözde Yılmaz, Merve Atlıer)

Setler: 24-26, 11-25, 21-25

Süre:79 dakika (32, 22, 25)


ÇANAKKALE (AA) - Voleybol VestelVenus Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 20:43
  1. Çanakkale
  2. Çanakkale Belediyespor
  3. Eczacıbaşı VitrA
  4. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  5. Voleybol

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