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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

24 Kasım 2018 Cumartesi 18:23
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler:Erol Akbulut, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Leys, Jackson (Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Dilara Gedikoğlu, Melike Yılmaz)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyıldız, Nikolaeva, Seda Arısoy, Aybüke Özdemir, Erce Kasapoğlu, Ezgi Akyaldız)

Setler: 25-17, 25-17, 25-15

Süre: 76 dakika (28, 23, 25)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 18:23
  1. Aydın Büyükşehir Belediyesi
  2. Galatasaray HDI Sigorta
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Voleybol

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