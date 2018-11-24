Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- VakıfBank: 3 - Nilüfer Belediyespor: 024 Kasım 2018 Cumartesi 15:58
Salon: Burhan Felek
Hakemler:Ramazan Çevik, Metin Korkut
VakıfBank: Cansu Özbay, Robinson, Rasic, Sloetjes, Tuğba Şenoğlu, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt)
Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Lazic, Selin Arifoğlu (Aylin Sarıoğlu, Elif Boran, Aslı Tecimer, Çağla Bengi, Hande Korkut)
Setler: 25-14, 25-20, 25-20
Süre:79 dakika (23, 28, 28)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
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