Voleybol: Toplu sonuç
- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 5, Efeler Ligi'nde ise 1 maç oynandı24 Kasım 2018 Cumartesi 21:00
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 6'ıncı Efeler Ligi'ne ise 7'nci hafta oynan maçlarla devam edildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Efeler Ligi
Galatasaray-Tokat Belediye Plevne: 3-0
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
VakıfBank-Nilüfer Belediyespor: 3-0
Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0
Karayolları-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 1-3
Çanakkale Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA: 0-3
Beşiktaş-Halkbank: 3-1
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