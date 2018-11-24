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Voleybol: Toplu sonuç

- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 5, Efeler Ligi'nde ise 1 maç oynandı

24 Kasım 2018 Cumartesi 21:00
Voleybol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 6'ıncı Efeler Ligi'ne ise 7'nci hafta oynan maçlarla devam edildi.

Alınan sonuçlar şöyle:


- Efeler Ligi


Galatasaray-Tokat Belediye Plevne: 3-0


- Vestel Venus Sultanlar Ligi


VakıfBank-Nilüfer Belediyespor: 3-0

Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Karayolları-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 1-3

Çanakkale Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA: 0-3

Beşiktaş-Halkbank: 3-1


Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 21:00
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