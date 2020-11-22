  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybol: Toplu Sonuç
Spor

Voleybol: Toplu Sonuç

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 16. hafta maçları yapılırken, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında 3 maç oynandı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 22:24:16 -
Voleybol: Toplu Sonuç

ANKARA (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 18'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 16'ncı hafta maçları tamamlandı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart-İnegöl Belediyespor, Solhanspor-Spor Toto ve Altekma-Haliliye Belediyespor, Misli.com Sultanlar Ligi'nde ise Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Çan Gençlik Kalespor ve Sistem9 Yeşilyurt-PTT karşılaşmaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Liglerde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


- Misli.com Sultanlar Ligi

İlbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0-3

Sarıyer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Kuzeyboru-Karayolları: 0-3


- AXA Sigorta Efeler Ligi

Afyon Belediye Yüntaş-Halkbank: 3-2

Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor: 3-1

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya şokta! Deprem habercisi Kral Ringa balıkları yeniden ortaya çıktı
Dünya

Dünya şokta! Deprem habercisi Kral Ringa balıkları yeniden ortaya çıktı

Japonya'da balıkçılar tarafından paylaşılan görüntülerde ortaya çıkan Kral Ringa balıkları büyük bir tedirginliğe neden oldu...
Ökten Hoca’yı dualarla andık
Gündem

Ökten Hoca’yı dualarla andık

Ömrü boyunca ilim, irfan yolunda koşarak örnek gösterilen, imam hatip okullarının açılması ve yaygınlaşması için mücadele eden Mahmut Celale..
Ermenistan'ın
Dünya

Ermenistan'ın "işkence" yalanı elinde patladı! Görüntülerdeki adam bakın kim çıktı

Ermenistan'ın, "Azerbaycanlılar, yaşlı Ermeni adama işkence ediyor" diyerek kara propaganda yapmaya çalıştığı adamın, Hocalı'da onlarca sivi..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay