Voleybol: Toplu sonuç
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 15. hafta maçları yapılırken, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında tek maç oynandı
ANKARA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 15'inci, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 16'ncı hafta maçları tamamlandı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde bugün oynanması gereken Haliliye Belediyespor-Arkas Spor, Misli.com Sultanlar Ligi'nde ise Sistem9 Yeşilyurt-Eczacıbaşı VitrA karşılaşmaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Liglerde bugün yapılması maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Arhavi Voleybol-Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3
Solhanspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Afyon Belediye Yüntaş-İnegöl Belediye: 1-3
Ziraat Bankkart-Spor Toto: 3-0
Sorgun Belediyespor-Altekma: 3-1
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne: 1-3
Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank: 3-2
- Misli.com Sultanlar Ligi
Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1