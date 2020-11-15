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Spor Voleybol: Toplu sonuç
Spor

Voleybol: Toplu sonuç

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 15. hafta maçları yapılırken, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında tek maç oynandı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 20:52:24 -
Voleybol: Toplu sonuç

ANKARA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 15'inci, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 16'ncı hafta maçları tamamlandı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde bugün oynanması gereken Haliliye Belediyespor-Arkas Spor, Misli.com Sultanlar Ligi'nde ise Sistem9 Yeşilyurt-Eczacıbaşı VitrA karşılaşmaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Liglerde bugün yapılması maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Arhavi Voleybol-Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3

Solhanspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Afyon Belediye Yüntaş-İnegöl Belediye: 1-3

Ziraat Bankkart-Spor Toto: 3-0

Sorgun Belediyespor-Altekma: 3-1

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne: 1-3

Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank: 3-2


- Misli.com Sultanlar Ligi


Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1


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