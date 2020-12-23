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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Kuzeyboru: 2 - PTT: 3

Yeniakit Publisher
2020-12-23 17:53:55 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Aksaray

Hakemler: Hakkı Demiralay, Zafer Özmen

Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Arzum Tezcan, Hümay Topaloğlu, Gorrel)

PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Ceyda Aktaş, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Mejia (Simay Kurt, Dilşad Nur Kavas, Yağmur Mislina Kılıç, Merve Tanyel, Su Zent, Ece Morova)

Setler: 25-17, 22-25, 26-24, 14-25, 10-15

Süre: 129 dakika (27, 32, 30, 24, 16)


AKSARAY (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta erteleme müsabakasında PTT, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.

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