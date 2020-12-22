Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Sistem9 Yeşilyurt: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Mehmet Gül, Selçuk Görmen
Sistem9 Yeşilyurt: Burcu Yönder, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Derya Güç, Cross (Bihter Dumanoğlu, Duru Aksu, İrem Kaya, Ece Hocaoğlu Şanlı, Aybuke Çetinay Tuna)
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Ceren Erdinç, Fatma İklimya Demir, Nazlı Polat, Gözde Nur Turan (Buse Kaygısız, Açelya Özman, Bade Keskin)
Setler: 25-15, 25-17, 25-21
Süre: 65 dakika (19, 22, 24)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 12. hafta erteleme maçında Sistem9 Yeşilyurt, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.